Küresel fırtınada Borsa İstanbul ve kripto paraların yönü: Dr. Nuri Sevgen’den kritik analizler

Asya ve ABD vadeli endekslerinde karışık bir seyir izlenirken, petrol fiyatlarının 90 dolar seviyesinin üzerine yerleştiği görülüyor. Uluslararası piyasalardaki en büyük risklerden birine dikkat çeken Dr. Sevgen, ABD Hazine Bakanı adayı Scott Bessent'in 'İran'a yardım eden ülkelerin parasal sistem (SWIFT) dışına atılacağına' yönelik açıklamalarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu tür tehditlerin insanları ABD dolarından daha çok uzaklaştıracağını vurgulayan Dr. Sevgen, Çin’in uzun süredir altın biriktirmesinin arkasında da bu tarz yaptırım korkularının yattığına işaret etti. Küresel ölçekteki diğer bir gizli sıkıntının ise Japonya tarafında büyüdüğünü belirten Dr. Sevgen, Japonya'nın elindeki yüklü miktardaki ABD tahvillerini elinden çıkarıp çıkarmayacağı endişesinin tahvil piyasasını doğrudan etkileyen önemli bir senaryo olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul’da kar satışları ve kritik seviyeler

Yurt içi piyasalarda Borsa İstanbul'un teknik görünümünü değerlendiren Dr. Sevgen, endeksin daha önce boşluk bırakarak düştüğü direnç seviyelerini test ettiğini ancak üzerinde kalıcı olamadığını belirtti. Çarşamba günleri yaşanan geleneksel nakde geçiş eğiliminin ve iki yeni halka arzın da etkisiyle bir miktar kar satışı yaşanmasının normal olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, geri çekilmelerin en fazla 14.300 seviyesinde konsolide olmasını bekliyor. Düşüşün derinleşmesi durumunda 14.250 seviyesinin yükselen trendin alt bandı olarak destek görevi göreceğini kaydeden Dr. Sevgen, "Eğer endeks 14.600 seviyesinin üzerinde kapatmayı başarırsa, kısa vadede hedef 14.900 ve ardından tarihi zirve olan 15.200 bölgesi olacaktır" dedi.

TCMB’nin faiz kararı ve eylül ayı beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) fonlama maliyetini %37’ye düşürmesini borsa açısından olumlu bir gelişme olarak niteleyen Dr. Sevgen, piyasada konuşulmaya başlanan Eylül ayında faiz indirimi beklentilerine katılmadığını belirtti. Eylül ayında bir faiz indirimi beklemediğini, mevcut haftalık repo faizinin bir süre daha %37 seviyesinde kalacağını düşündüğünü söyleyen Dr. Sevgen, indirim için ekim ayının daha güçlü bir ihtimal olduğunu vurguladı. Anadolu Yatırım olarak yıl sonuna kadar faizlerin %35,5 seviyesine (150 baz puan indirim) çekilmesini beklediklerini açıklayan Dr. Sevgen, TCMB'nin en büyük endişesinin piyasadaki fazla likiditenin dövize gitmesi olduğunu hatırlattı.

Fon düzenlemeleri, stopaj ve dolar bazında Borsa İstanbul

Piyasalardaki para girişinin sınırlı kalmasında fon düzenlemelerine ilişkin belirsizliklerin büyük rol oynadığını ifade eden Dr. Sevgen, SPK’nın alacağı kararların netleşmesi gerektiğini belirtti. Yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj uygulanması planının detaylarına değinen Dr. Sevgen, bu durumun mevduattan tahvil fonlarına geçişi hızlandırabileceğine işaret etti. Endeksi dolar bazında da analiz eden Dr. Sevgen, dünkü kapanış itibarıyla 301 dolar seviyesinde olunduğunu, mayıs ayındaki 335 dolarlık zirveye göre aşağıda kalındığını ancak teknik olarak bu seviyelerin ortalamalarda sıkıştığını belirtti. Dr. Sevgen, uzun vadeli bakıldığında dolar bazında çok ucuz olmasak da TL bazında ucuz kalındığını ekledi. Ayrıca Kasım ayına kadar netleşmesi beklenen MSCI düzenlemelerinin ve özellikle ASELSAN gibi büyük şirketlerdeki MSCI paylarının durumunun piyasada tedirginlik yarattığını söyledi.

Bitcoin’de ‘short’ temizliği ve 90 bin dolar hedefi

Kripto para piyasalarında Bitcoin’in yeniden 80.000 doların üzerine çıkmasını teknik bir flama formasyonu ile açıklayan Dr. Sevgen, bu hareketin arkasında iki temel neden olduğunu söyledi. İlki, ABD hazine bakanının tahvillerde alım yapacağına dair beklentilerin ve Bessent’in SWIFT tehditlerinin kripto paraları olumlu etkilemesi; ikincisi ise düşüş yönünde pozisyon alanların (short pozisyonların) panikleyerek yukarıdan alım yapması (short covering) oldu. Yaklaşık 7.2 milyar dolarlık bir short pozisyon temizliğinin yaşandığını belirten Dr. Sevgen, Bitcoin’in 75.000 - 76.000 dolar seviyelerinin üzerinde tutunduğu sürece teknik formasyon gereği 90.000 dolar seviyesine kadar yükselme potansiyeli taşıdığını dile getirdi.