Küresel gerilim arttı, altın rekor seviyede: İşte 19 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın 6.511 TL’ye, ons altın ise 4.690 dolara yükselerek tarihi zirvelerini yokladı.

Hafta sonunda ABD Başkanı Trump’ın 8 Avrupa ülkesine ilave gümrük vergileri açıklaması dikkat çekerken, sert tepki veren AB ülkelerinin karşı adımlar atmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Grönland meselesi etrafında tırmanan jeopolitik tansiyon ise haftanın ilk günlerinde piyasalarda risk alma iştahını zayıflatarak güvenli varlıklara yönelimi güçlendirdi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 19 Ocak 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.484,01 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.826,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.651,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.484,89 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.137,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 106.538,02 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.660,57 dolar