Küresel gümüş talebi yüzde 9,4 azalabilir

Cochilco'nun başkan yardımcısı Joaquín Morales, "Talepteki düşüş, temel olarak, Hintli yatırımcıların 2022'ye kıyasla daha düşük katılımı göz önüne alındığında, 2023'te gümüşe yapılan fiziksel yatırımdaki düşüşten kaynaklanacaktır" dedi.

Sanayi sektörü bu yıl en büyük gümüş tüketicisi olacağını ve onu metale yapılan fiziki yatırımın izleyeceğini öngören Cochilco, 2022'de 38.643 ton olan talebin bu yıl 35.019 metrik tona düşeceğini öngördü.

Raporda, endüstriyel talebin büyüyen güneş enerjisi ve elektrikli araç endüstrileri nedeniyle arttığı belirtildi.

Cachilco,2023 yılında gümüş arzının ise yüzde 1,8 artışla 31.815 tona ulaşmasını bekliyor.