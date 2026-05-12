Küresel hedge fonlar Asya hisselerinde 10 yılın en güçlü alımını yaptı

Küresel hedge fonların geçen hafta Güney Kore, Japonya ve Tayvan hisselerine yönelik alımları son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Morgan Stanley'in hazırladığı yatırımcı notuna göre, hisse alımlarının büyük bölümü ABD dışında gerçekleşti ve işlemlerde Asya-Pasifik bölgesi belirleyici oldu. Banka, 7 Mayıs'ta sona eren haftada Güney Kore, Japonya ve Tayvan'a yönelik hedge fon alımlarının nominal bazda on yılı aşkın sürenin en güçlü haftalık seviyesi olduğunu bildirdi.

Notta, söz konusu girişlerin tüm bölgelerden ve tüm stratejilerden müşteriler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Ancak bankanın notunda spesifik tutarlara yer verilmedi.

Alımların arkasında, küresel yatırımcıların yapay zekadan fayda sağlayacak şirketlere yönelmesi etkili oldu. Güney Kore, Tayvan ve Japonya, yarı iletken ve donanım yatırımları açısından öne çıkan merkezler haline geldi.

Teknoloji döngüsü henüz erken aşamada

New York merkezli hedge fon Tekne Capital'ın ortağı Hussein Sacoor, uluslararası teknoloji döngüsünün henüz erken aşamada olduğunu, Asya hisselerinin halen düşük sahiplik oranına ve görece düşük değerlemelere sahip bulunduğunu, buna karşın giderek daha merkezi bir konuma geldiğini söyledi.

Sacoor, maliyet ve malzeme listesi açısından teknoloji tedarik zincirinin yaklaşık yüzde 90'ının Asya'da bulunduğunu, buna karşın sermayenin büyük bölümünün hâlâ ABD piyasalarında yoğunlaştığını belirtti.

Geçen hafta Güney Kore, Tayvan ve Japonya'nın ana endeksleri yeni zirveler görürken, Morgan Stanley alım emirlerinin özellikle yarı iletken ve donanım hisselerinde yoğunlaştığını aktardı.

Banka ayrıca hedge fonların Japonya, Güney Kore ve Tayvan'a yönelik net pozisyonlarının, verilerin izlenmeye başlandığı 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını ve bunun küresel pozisyonlamanın yaklaşık yüzde 19'unu oluşturduğunu belirtti.

Goldman Sachs'ın ayrı bir notuna göre ise, mart ayındaki sert satışın ardından nisan ayında Asya hisselerine yönelik hedge fon girişleri son 10 yılın en güçlü aylık seviyesine ulaştı.