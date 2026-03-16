Küresel hisse fonlarında 2 ayın en yüksek çıkışı

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın petrol arzında yarattığı aksaklıklar enflasyon ve küresel büyüme kaygılarını körüklerken küresel hisse senedi fonlarından 11 Mart'ta sona eren haftada 7,05 milyar dolar çıkış yaşandı.

Lipper verilerine göre bu rakam, 46,68 milyar dolarlık çıkışın kaydedildiği 17 Aralık 2025 haftasından bu yana görülen en yüksek haftalık çıkış oldu.

ABD hisse fonlarında yaklaşık 7,77 milyar dolar çıkış yaşanırken, bir önceki hafta 21,91 milyar dolar net satış kaydedilmişti. Avrupa fonlarından 7,71 milyar dolar çıkış olurken, Asya fonlarına 6,15 milyar dolar giriş gerçekleşti.

Sektörel hisse fonlarında toplam 2,71 milyar dolar net satış görüldü. Finans ve sağlık fonlarından sırasıyla 2,31 milyar dolar ve 1,31 milyar dolar çıkış olurken, sanayi sektörü fonları 1,31 milyar dolar giriş çekti.

Global tahvil fonlarına haftalık net yatırım 5,72 milyar dolar ile son 10 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yüksek getirili tahvillerde 3,17 milyar dolar çıkış gerçekleşti; bu, Nisan 2025 ortasından bu yana en büyük haftalık çıkış oldu. Kısa vadeli tahvil fonlarına girişler ise 5,75 milyar dolar ile dört haftanın zirvesine çıktı.

Para piyasası fonları üst üste yedinci haftada giriş kaydederek 6,93 milyar dolar topladı. Altın ve değerli metaller fonlarında ise 2,84 milyar dolar net çıkış gerçekleşti. Gelişmekte olan piyasalarda hisse fonlarından yaklaşık 2,69 milyar dolar çıkış olurken, tahvil fonlarında 656 milyon dolar net haftalık çıkış kaydedildi.