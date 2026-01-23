Küresel hisse fonlarından rekor çıkış yaşandı

Küresel hisse senedi fonlarından geçen hafta toplam 43,2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek haftalık çıkışı görüldü. TD Securities, EPFR verilerine dayandırdığı analizinde, ABD ve Çin’den gelen güçlü para çıkışlarının diğer bölgelerdeki görece olumlu tabloyu gölgede bıraktığını bildirdi.

Aynı dönemde Çin hisse senedi fonlarından 49,2 milyar dolar çıkış yaşandı. Bu rakam, Çin için haftalık bazda kaydedilen en yüksek çıkış olarak öne çıktı. ABD hisse senedi fonlarında ise 16,8 milyar dolarlık çıkış görüldü.

Bank of America verilerine göre, ABD’den çıkan fonlar, Başkan Donald Trump’ın Grönland üzerinden bazı Avrupa ülkelerine yönelik tarife tehditlerinin damga vurduğu bir haftaya denk geldi.

Buna karşın, Avrupa hisse fonları hazirandan bu yana görülen en güçlü altı haftalık giriş performansını sergilerken, Japonya hisse fonları ekim ayından bu yana en yüksek haftalık girişini kaydetti. Veriler, yatırımcılar için dalgalı geçen günlerde Trump’ın Grönland söylemini yumuşatmasından önceki fon hareketlerini büyük ölçüde yansıtıyor.

Öte yandan ABD hisseleri hafta içindeki kayıplarının önemli bölümünü telafi etse de, öngörülemeyen politika adımları ve yaklaşan Federal Reserve toplantısı öncesinde dolar üzerinde baskı sürüyor. Bank of America’nın boğa-ayı göstergesi, fon çıkışlarına rağmen hisse senetlerinde genel görünümün hâlâ "aşırı iyimser" olduğuna işaret ediyor.