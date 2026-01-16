Küresel hisse senedi fonlarına 15 haftanın en güçlü girişi

Lipper verilerine göre, 14 Ocak haftasında küresel hisse fonlarına net 45,59 milyar dolar yatırım girişi oldu. Bu rakam, 1 Ekim haftasında görülen 49,13 milyar dolarlık girişten bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçti.

Bölgesel bazda bakıldığında, ABD hisse fonları 28,18 milyar dolarlık net girişle son iki buçuk ayın en güçlü haftalık performansını sergiledi. Avrupa hisse fonlarına 10,22 milyar dolar, Asya hisse fonlarına ise 3,89 milyar dolar net yatırım girişi oldu.

Sektörel tercihlerde teknoloji, sanayi ve metal-madencilik hisseleri öne çıktı. Bu sektörlere sırasıyla 2,69 milyar dolar, 2,61 milyar dolar ve 1,88 milyar dolarlık haftalık net giriş gerçekleşti.

Tahvil fonları cephesinde ise küresel çapta 19,03 milyar dolarlık net yatırım görüldü; bu rakam bir önceki haftadaki 19,12 milyar dolarlık girişle büyük ölçüde paralel seyretti. Kısa vadeli tahvil fonları 2,23 milyar dolar, euro cinsinden tahvil fonları ise 2 milyar dolar net giriş çekti. Kredi katılım ve yüksek getirili tahvil fonlarına da ayrı ayrı 1’er milyar dolarlık yatırım yapıldı.

Öte yandan, yatırımcıların son haftalarda yoğun ilgi gösterdiği para piyasası fonlarından 67,15 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Bu çıkış, önceki iki haftada toplamda 250 milyar dolara yaklaşan güçlü girişlerin ardından geldi.

Emtia tarafında altın ve değerli metaller fonları 1,81 milyar dolarlık net girişle dikkat çekti. Böylece bu fonlar, son 10 haftanın dokuzunda net alım görmüş oldu.

Gelişen piyasa hisse fonlarına 5,73 milyar dolar ile Ekim 2024’ten bu yana en güçlü haftalık giriş gerçekleşirken, tahvil fonlarına da 2,09 milyar dolarlık net yatırım yapıldı.