Küresel hisse senedi fonlarına giriş 5 haftanın dibinde

25 Şubat'ta sona eren haftada küresel hisse senedi fonlarına net girişler, yatırımcıların yapay zeka kaynaklı yüksek maliyetler ve olası piyasa aksaklıklarına dair endişelerinin artmasıyla beş haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Lipper verilerine göre, yatırımcılar net 19,75 milyar dolarlık küresel hisse fonu alımı yaptı. Bu rakam, 21 Ocak'ta sona eren haftadaki 9,55 milyar dolarlık girişten bu yana kaydedilen en düşük haftalık seviyeye işaret ediyor.

Bölgesel bazda Avrupa hisse senedi fonları 11,69 milyar dolar net girişle öne çıkarken Asya ve ABD fonlarına sırasıyla 3,22 milyar ve 2,01 milyar dolar net giriş gerçekleşti. Sektörel fonlarda endüstriyel ile metaller ve madencilik fonları sırasıyla 1,5 milyar ve 1,02 milyar dolar net girişle olumlu ayrışırken finansal ve teknoloji fonlarından sırasıyla 2,55 milyar ve 257 milyon dolar net çıkış yaşandı.