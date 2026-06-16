Küresel özel sermaye piyasasında toparlanma yeni şoklarla yeniden durdu

Yılın başında küresel özel sermaye (Private Equity- PE) piyasalarında oluşan iyimser hava uzun sürmedi. Bain & Company tarafından yayımlanan 2026 Özel Sermaye Yarıyıl Raporu,sektörün son 18 ayda adeta aynı döngüyü tekrar yaşadığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl gümrük tarifelerinin yarattığı belirsizlik nedeniyle kesintiye uğrayan toparlanma, bu yıl da farklı nedenlerle yeniden durma noktasına geldi.

Rapora göre özel sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan üç büyük şok, yatırım iştahını önemli ölçüde zayıflattı. Yapay zekâ kaynaklı teknoloji değerleme düzeltmeleri, özel kredi piyasalarında yaşanan baskılar ve İran kaynaklı jeopolitik gerilimin tetiklediği enerji fiyat artışları; satın alma işlemleri, çıkış faaliyetleri ve fon toplama süreçlerinde yeniden yavaşlamaya neden oldu.

Yatırımcılar daha temkinli

Bain'in analizleri, yıl ortasına gelindiğinde yatırımcıların daha temkinli davranmaya başladığını, alıcı ve satıcı beklentileri arasındaki fiyat farklarının yeniden açıldığını ve çıkış piyasalarında oluşan toparlanma sinyallerinin zayıfladığını gösteriyor. Buna rağmen rapor, finansal sistemin temel dinamiklerinde yapısal bir bozulma olmadığına dikkat çekiyor. Küresel ekonomi büyümeye devam ederken, borçlanma piyasaları açık kalmayı sürdürüyor ve özel sermaye sektörünün elinde halen büyük miktarda kullanılmamış yatırım sermayesi bulunuyor.

Bain & Company Türkiye Yönetici Ortağı Onur Candarraporla değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Fon yöneticileri (GP'ler) üzerinde şirket satın alma ve elden çıkarma yönündeki baskı artarken, 2026 yılının ikinci yarısında satın alma işlemlerini yeniden canlandırmak için piyasa güveninde sadece mütevazı bir iyileşme yeterli olacaktır. Ancak, sürdürülebilir bir toparlanma, son çeyreklerde gördüğümüz kısa süreli toparlanmalardan daha kalıcı bir piyasa dengesi gerektirecektir. Belirsizlik sektör üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, en iyi performansı gösterecek konumda olan firmalar, bugün kontrol edebilecekleri konulara odaklananlardır; operasyonel performansı güçlendirmek, yapay zekayı değer yaratma gündemine dahil etmek ve portföy yönetimine disiplinli bir yaklaşım sergilemek öncelik olmalıdır. Özel sermaye, başarının giderek stratejik odaklanma ve somut değer yaratma becerisine bağlı olduğu, daha zorlu ve rekabetçi bir döneme girmiştir."

Teknoloji işlemlerinde yüzde 70'lik gerileme

Raporun dikkat çekici bulgularından biri teknoloji sektöründeki sert yavaşlama oldu. Yapay zekânın yazılım şirketlerinin iş modelleri üzerindeki etkisine ilişkin belirsizlikler nedeniyle teknoloji sektöründe büyük ölçekli satın alma işlemleri önemli ölçüde azaldı. Sonuç olarak teknoloji sektörü satın alma işlemlerinin toplam değeri 2025'in son çeyreği ile 2026'nın ilk çeyreği arasında yüzde 70 geriledi.

Bain'in MSCI iş birliğiyle gerçekleştirdiği analiz, yazılım şirketlerinde yaşanan ve sektörde "SaaSpocalypse" olarak adlandırılan değerleme düzeltmesinin özel piyasalara da yansıdığını ortaya koyuyor. Ancak etki halka açık piyasalara kıyasla daha sınırlı kaldı. Mart 2026 itibarıyla özel sermaye portföylerindeki yazılım şirketlerinin değerlemeleri ortalama yüzde 8 gerilerken, Avrupa'daki düşüş yüzde 4,2, ABD'de ise yüzde 8,9 seviyesinde gerçekleşti.

Rapora göre yatırımcılar artık yapay zekâ kaynaklı dönüşüme karşı daha dayanıklı iş modellerine sahip sektörlere yönelmeye başlıyor. Bu durum, teknoloji yatırımlarında seçiciliğin önümüzdeki dönemde daha da artacağına işaret ediyor.

Özel sermaye tarihinin en pahalı dönemlerinden biri yaşanıyor

Bain'in satın alma çarpanları ile finansman maliyetlerini birlikte değerlendirdiği analiz, sektörün tarihindeki en pahalı yatırım ortamlarından birinde faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor.

Rapora göre geçmişte daha yüksek faiz oranlarının ya da daha yüksek satın alma çarpanlarının görüldüğü dönemler oldu. Ancak her iki göstergenin aynı anda bu kadar yüksek seviyelerde bulunduğu dönemlerin sayısı oldukça sınırlı. Bu durum yatırımcıları yalnızca finansal mühendislikle değil, operasyonel performans ve kârlılık artışıyla değer yaratmaya zorluyor.

Bain'in "12 yeni 5'tir" yaklaşımı da bu değişimi ortaya koyuyor. Bu yaklaşıma göre yaklaşık on yıl önce yatırımcılara güçlü getiri sağlayabilmek için yıllık yüzde 5 EBITDA büyümesi yeterli olurken, bugün aynı sonucu elde etmek için yüzde 10 ila 12 arasında büyüme gerekiyor.

33 bin şirket satılmayı bekliyor

Rapor, özel sermaye sektörünün karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birinin çıkış piyasalarındaki durgunluk olduğunu da ortaya koyuyor. Son dört yıldır yatırımcılara yapılan sermaye geri dönüşleri tarihsel ortalamaların altında kalırken, portföy şirketlerinde elde tutma süresi yaklaşık yedi yıla kadar yükseldi.

Bugün özel sermaye fonlarının portföylerinde satılmayı bekleyen yaklaşık 33 bin şirket bulunuyor. Bu durum hem likidite baskısını artırıyor hem de fonların yeni yatırımlar için kaynak yaratmasını zorlaştırıyor.

Buna rağmen Bain'in MSCI verilerine dayanan analizi, piyasadaki tüm tartışmalara rağmen özel sermaye değerlemelerinin büyük ölçüde geçerliliğini koruduğunu gösteriyor. Verilere göre satın alma fonlarının portföylerindeki şirketlerin yaklaşık yüzde 75'i, satış öncesindeki son değerlemelerinin üzerinde fiyatlarla elden çıkarılıyor.

Yapay zekâ yeni değer yaratma aracı haline geliyor

Raporun en önemli mesajlarından biri ise yapay zekânın artık yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, özel sermaye fonları için temel bir değer yaratma aracı haline gelmiş olması.

Bain & Company Ortaklarından Armando Guastellaraporla ilgili şunları söyledi: "Yapay zekâ, özel sermaye sektöründe hızla en güçlü değer yaratma araçlarından biri haline geliyor. Günümüz koşullarında harekete geçmemek artık tarafsız bir tercih değil, stratejik bir karar niteliği taşıyor. En büyük etkiyi yaratan şirketler, iş akışlarını yapay zekâ etrafında yeniden tasarlıyor, veri altyapılarını güçlendiriyor ve iş performansını temelden iyileştiren kullanım örneklerini ölçeklendiriyor. Bu dönemden en güçlü çıkan firmalar, durgunluğu yeni rekabet avantajları oluşturmak için kullananlar olacaktır. Bir sonraki yatırım döngüsünde, yapay zekâ yetkinlikleri, pazar liderleri ile diğer oyuncular arasındaki temel fark yaratıcı unsur olacaktır."

Rapora göre mevcut ortamdan güçlenerek çıkacak fonlar dört temel alanda farklılaşacak. Bu alanlar şu şekilde: Yeni yatırım yaklaşımına uyum sağlamak, yapay zekâyı değer yaratımının merkezine yerleştirmek, portföy yönetiminde operasyonel disiplini artırmak ve kaynaklarını en yüksek potansiyele sahip şirketlere yönlendirmek.

Bain, özel sermaye sektöründe yeni büyüme dalgasının önünde yapısal bir engel bulunmadığını vurgularken, piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesi halinde 2026'nın ikinci yarısında işlem hacimlerinde yeniden hareketlenme görülebileceğini belirtiyor. Ancak rapora göre bundan sonraki dönemde başarılı olacak oyuncular, piyasa koşullarının düzelmesini bekleyenler değil; belirsizlik dönemini rekabet avantajına dönüştürebilenler olacak.