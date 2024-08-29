Küresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandı

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade ederek, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin de bankanın gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaları etkileyebileceğini bildirdi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,50'den yüzde 6,44'e inerek Nisan 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilerken, mortgage başvuruları ise yüzde 0,5 yükseldi.

Sözle yönlendirmelerine devam eden Fed üyeleri dün de açıklamalarda bulunurken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic faiz indirimleri konusunda harekete geçme zamanı geldiğini, ancak emin olmak istediğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.

Nvidia bilançosu açıklandı

Kurumsal tarafta ise Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık dönemde 30 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarken, rekor seviyeye ulaştı.

Şirketin net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 168 artarak 16,6 milyar dolara yükselirken, geçen senenin aynı döneminde 25 sent olan hisse başına karı bu dönemde 67 sente çıktı.

Analistler, Nvidia'nın en gelişmiş çipi olan Blackwell çiplerinin üretimindeki gecikme ihtimalinin açıklanan olumlu finansal sonuçlara karşın şirket üzerinde satış baskısına neden olduğunu kaydederek, şirketinin hisselerinin seans sonrasında vadeli piyasalarda yaklaşık yüzde 7 düşüş kaydettiğini söyledi.

Fiyatlamalar dengelendi

Söz konusu gelişmelerle yeni günde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,84'te, dolar endeksi de 101 seviyesinde dengelendi.

Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 2.519 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 77,7 dolardan işlem görüyor.

Dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,60 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında Almanya enflasyonu öne çıktı

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) sene sonuna kadar en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bölgede açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin üçüncü bir faiz indirimine kapıyı aralayabileceğini bildirdi.

Dün bölgede açıklanan verilere göre Euro Bölgesinde yıllık bazda haziranda yüzde 0,7 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 0,6 artış kaydederken, tüketici kredileri de 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,5 yükseldi.

Öte yandan Almanya'da temmuz ayında 95,3 seviyesinde yer alan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan İstihdam Barometresi ağustos ayında 94,8 puana gerilerken, anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'daki şirketlerin personel planlamalarında daha temkinli davrandığı belirtildi.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,54, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 ve İtalya'da FTSE MIB yüzde 0,30 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında gözler Japonya’da

Asya tarafında bugün Nvidia'nın açıkladığı finansal sonuçlar sonrası yarı iletken sektöründe satış baskısı ortaya çıkarken, gözler yarın Japonya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, dün yaptığı açıklamada bankanın finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyeceğini vurgulayarak, ekonomi ve fiyatların beklendiği gibi büyümeye devam etmesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasına devam edileceğini söyledi.

Ayrıca Japonya'da bölgede etkili olan Şanşan Tayfunu nedeniyle Toyota Motor şirketi, dün ülke çapındaki fabrikalarında faaliyetlerine ara verme kararı aldı.

Bölgede bugün açıklanan verilere Japonya'da ağustos tüketici güven endeksi 36,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin net karı yılın ikinci çeyreğinde agresif fiyatlandırma politikasına rağmen yıllık yüzde 32,8 artışla 9,1 milyar yuana (1,27 milyar dolar) ulaştı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Yurt içinde hafta erken kapanacak

Dün, dar bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 9.757,16 puandan tamamladı.

Öte yandan, 30 Ağustos Cuma gününün Zafer Bayramı tatili olması nedeniyle Borsa İstanbul'da yarın işlem gerçekleşmeyecek.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle oynaklığın yüksek olabileceğini bildirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, uygulanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) olumlu sonuçlarının pek çok alanda alınmaya başlandığı, bu kapsamda, haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 34,0569'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 yükselişle 34,1424 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme ve 2. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.650 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Veri gündemi yoğun

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2. çeyrek Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)

12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı tüketici güven endeksi

12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 Almanya, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

15.30 ABD, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

15.30 ABD, 2. çeyrek kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, 2. çeyrek çekirdek kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları

17.00 ABD, temmuz ayı bekleyen konut satışları