Küresel piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası karışık

ABD'de enflasyonla mücadele süreci devam ederken, Fed'in faiz indirim patikasına yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

Ülkede enflasyonun tekrar güç kazanabileceğine yönelik endişeler Fed yetkililerinin daha temkinli bir yol izlemesine neden olurken, açıklanan istihdam verilerinin işgücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etmesi geçtiğimiz günlerde Fed'in faiz indirimlerine yönelik artan iyimserlikleri azalttı.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam, ocakta beklentilerin üzerinde artarak 130 bin kişi yükselirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.

Beklentilerden daha güçlü gelen istihdam raporunun Fed'in faiz indirimlerini geciktirebileceği öngörüsü pay piyasalarında risk algısını artırırken, yarın açıklanacak ocak ayı tüketici enflasyonu yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, tüketici enflasyonu verilerinin altı kırılımlarının da önemli sinyaller vereceğini belirterek, enflasyon verilerinin öngörüleri aşması durumunda Fed'in ilk faiz indirim beklentilerinin ötelenebileceğini kaydetti.

Fed yetkilisinden "enflasyon" mesajı

Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, faiz oranlarının daha da düşürülmesinin yüksek enflasyonun daha uzun süre devam etmesine yol açabileceğini söyledi.

Enflasyon hedefine odaklanmaya devam etmeleri gerektiğini anlatan Schmid, "Aksi takdirde uzun vadede enflasyonun yüzde 2'den çok yüzde 3'e yakın bir seviyede kalma riski olduğunu düşünüyorum." dedi.

Schmid, Fed yetkililerinin geçen ay faiz oranlarını sabit tuttuğunu anımsatarak, bu kararı desteklediğini ve Fed'in faiz oranlarını kısıtlayıcı düzeyde tutmasının gerekli olduğunu vurguladı.

New York borsası negatif seyretti

Dün Nasdaq endeksi yüzde 0,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,13 düşerken, S&P 500 endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne hafif alıcılı başladı.

ABD'de tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,18 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi yeni günde yüzde 0,1 yükselişle 96,9'da bulunuyor.

Altının ons fiyatı Fed'e yönelik azalan faiz indirim iyimserlikleri ve dolar endeksindeki güç kazancıyla güne satış eğiliminde başladı. Dün yüzde 1,1 değer kazanan altının ons fiyatı yeni işlem gününde yüzde 0,3 düşüşle 5 bin 70 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise ABD ve İran arasındaki gerilimlerin azalacağına yönelik iyimserliklerle yüzde 0,3 azalışla 69,2 dolarda bulunuyor.

AB liderleri ekonomi gündemiyle bir araya gelecek

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif bir seyir öne çıkarken, ABD'de Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin küresel risk algısını artırması bölge piyasalarında da etkili oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kamu ihalelerinin büyük bir finansal güç taşıdığını, Avrupa şirketlerini desteklemek için stratejik sektörlerde AB içeriği ve düşük karbon şartı getireceklerini söyledi.

Öte yandan, bugün AB ülkelerinin liderleri, rekabetçiliği artırmak, iç pazarı güçlendirmek ve ekonomik bağımlılıkları azaltmak gibi çeşitli başlıkları görüşmek üzere Belçika'da bir araya gelecek.

Zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak. Zirvede, eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ekonominin durumunun ele alınacağı bir oturum yapılacak.

Liderler, AB ülkeleri arasında gümrük vergilerinin, teknik engellerin ve fiziksel sınırların kaldırıldığı, malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımını sağlayan gelişmiş ekonomik bütünleşme türü olan "Tek Pazar"ın daha da derinleştirilmesini, ekonomik bağımlılıkların azaltılmasını ve yeni jeoekonomik bağlamda rekabet gücünün artırılmasını tartışacak.

Bu gelişmelerin yanı sıra Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yıllarındaki finansman ihtiyacı için 90 milyar avroluk kredi verilmesini onayladı.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne alıcılı başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya tarafında ABD endekslerindeki negatif seyrin bölgeye yansımasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, tatil sonrası Japonya borsasında yeni rekor görüldü.

Japonya'da erken genel seçimlerinden zaferle ayrılan Takaiçi Sanae'nin piyasalardaki olumlu etkisi varlığını korurken, bölge genelinde teknoloji hisseleri pozitif alanda konumlanıyor.

Güney Kore tarafında ise yapay zeka sektörüne yönelik iyimserliklerin bölgedeki tedarikçi firmaları olumlu etkilemesiyle alış ağırlıklı bir görünüm öne çıkıyor.

Kospi endeksinde işlem gören Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 8,4, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 5,5 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 3 yükselişle işlem görüyor.

Bölgedeki makroekonomik veri akışı da yakından takip edilirken, Japonya'da, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle işlem görüyor.

Yurt içinde gözler enflasyon raporunda

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 13.787,82 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,33 yükselişle 15.346,00 puandan işlem gördü.

Yeni günde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın ilk "Enflasyon Raporu"na çevrildi.

TCMB geçen yılın 4. enflasyon raporu toplantısında 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Dolar/TL, dünü 43,6380'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen altında 43,6370'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da cari işlemler dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.