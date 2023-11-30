Küresel piyasalar Asya’ya yönelik endişelerle karışık

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiği ve gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimali güçleniyor.

Ülkede Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) temmuz-eylül döneminde yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterirken, ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde, 2021 yılının son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.

ABD ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyümesine rağmen tüketici harcamalarındaki ivmenin zayıfladığı görüldü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlayacağına yönelik tahminler mayıs ayına taşındı.

Bej Kitap: Ekonomik faaliyet yavaşladı

Öte yandan, ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun kasım sayısını yayımlayan Fed, ülkede ekonomik faaliyetin ekim ayından bu yana yavaşladığını bildirdi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyondaki düşüş eğiliminin muhtemelen devam edeceğine ve ekonomik aktivitenin gelecek aylarda yavaşlayacağına giderek daha fazla ikna olduğunu ifade etti.

Enflasyonda yüzde 2 hedefine giden yolun inişli çıkışlı olacağını söyleyen Bostic, ancak Fed'in o noktaya ulaşacağını belirtti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun yeterli düşüş eğilimi göstermemesi halinde politika yapıcıların faiz oranlarını artırma seçeneğini elinde tutması gerektiğini kaydetti.

Belirsizliklerin olduğu ortamda belirli bir politika yoluna bağlı kalmaya hazır olmadığını dile getiren Barkin, enflasyonun istenilenden daha inatçı olabileceğine inandığını, hala enflasyon konusunda ikna olmadığını söyledi.

Asya’da karışık seyir

Asya piyasaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, Çin'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin devam etmesine neden oluyor.

Analistler, Çin'de tahminlerin altında kalan PMI verilerinin her ne kadar ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırsa da, Çin hükümetinin ekonomiye desteğinin artabileceği ihtimaliyle pay piyasalarındaki satış baskısının sınırlı kaldığını ifade etti.