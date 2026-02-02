Küresel piyasalar haftaya düşük risk iştahıyla başladı

ABD'de bütçe paketi üzerinde kapsamlı bir uzlaşıya varılamaması ülkede kısmi kapanmaya neden oldu. Söz konusu kısmi kapanmanın muhtemelen kısa süreceğine ilişkin değerlendirmeler, mevcut risklerin bir miktar azalmasına katkı sağladı.

Ülkede, Temsilciler Meclisi'nin bugün tekrar toplanması bekleniyor.

Bu gelişmelere ek ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına ilişkin öngörüler sürerken, Fed yetkililerinin ayrışan sözle yönlendirmelerinin belirsizlik algısını artırması yatırımcıların daha ihtiyatlı senaryoyu fiyatlamasına yol açtı.

Trump, Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın, faizleri düşürme konusunda bir taahhütte bulunmadığını ancak faiz indirimi istediğini belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasını güçlendirmek ve başladıktan sonra ele alınması daha zor olacak bir bozulmaya karşı önlem almak amacıyla politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana oy kullandığını bildirdi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise "Enflasyon hedefin üzerinde seyrederken ve görünüm üzerindeki riskler dengeli bir şekilde dağılmışken, bu aşamada politika faizini gevşek bir seviyeye indirmenin uygun olmayacağı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de cuma günü açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklentileri aşması, enflasyonist baskıların sürebileceğine dair endişeleri artırırken, Fed'in faiz indirimine gitmek için acele etmeyeceği yönündeki öngörüleri pekiştirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, bankanın haziran ayına kadar politika faizini indirme beklentilerinin zayıfladığını gösteriyor.

Bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de iş gücü piyasasının durumuna ilişkin bilgi verecek.

Fed başkanlığı için uzun vadede güvenilir ve bankanın bağımsızlığını koruyabilecek bir aday olacağına inanılan Kevin Warsh'ın cuma günü isminin açıklanmasıyla dolar endeksindeki toparlanma hızlandı.

Doların toparlanma eğilimi göstermesi, kıymetli metaller üzerinde satış baskısı artırırken, altın ve gümüşte sert geri çekilmeler gözlendi. Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 10,1 düşüşle 4 bin 849 dolara kadar inerek yaklaşık 10 işlem gününde elde ettiği kazançları geri verdi. Gümüşün onsu da cuma günü yüzde 29 değer kaybıyla 83,3 dolara çekildi.

Altın ve gümüş haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başlarken, şu sıralarda altının ons fiyatı yüzde 5,6 gerilemeyle 4 bin 573 dolardan gümüşün onsu da yüzde 10 azalışla 75 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Chicago Mercantile Exchange'in (CME) teminat gereksinimlerini agresif biçimde yükseltmesinin kıymetli metallerde görülen satış baskısında etkili olduğunu ifade etti.

Şirket bilançolarından gelen karışık sinyallerle yapay zeka ve teknoloji hisselerinde "yeniden değerleme" endişelerinin tekrardan gündeme geldiğini bildiren analistler, ek olarak hisse senedi piyasalarında oluşan baskının da yatırımcıları pozisyonlarını likidite etmeye yönlendirdiğini aktardı.

Tahvil tarafında ise yatay seyir haftanın ilk işlem gününde korunurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yeni haftaya yüzde 0,1 artışla 97,1'de başlarken, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 6,2 düşüşle 65,4 dolarda seyrediyor. ABD'de endeks vadeli kontratlar da haftaya negatif başladı.

Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsalarında cuma günü alıcılı bir seyir hakim olurken, bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, ayrıca bölgede açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve PMI verilerinin merkez bankalarının yol haritası üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Piyasalarda ECB ve BoE'ye ilişkin beklentilerde iki bankanın da faiz oranlarını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, para politikası metinlerinde gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacağını kaydetti.

Öte yandan, Almanya ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,3 büyüyerek yüzde 0,2 olan piyasa beklentilerini geride bıraktı. Ülkede enflasyon tarafında ise hızlanma gözlendi. Aralık 2025'te yüzde 1,8 olan yıllık enflasyon, ocak ayında yeniden yüzde 2,1 seviyesine çıktı.

Bu arada Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Gazze'de ateşkesi defalarca ihlal etmesini kınayarak uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,94 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar haftaya karışık başladı.

Piyasalardaki satıcılı seyir Asya pay piyasalarına da yansıdı

Asya tarafında ise negatif bir seyir öne çıkarken, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik temkinli tutumun geri gelmesi ve Fed'in yeni başkan adayının faiz politikasına ilişkin beklentiler ile bölgedeki makro ekonomik veriler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Bölgede ocak ayında dünya endeksleri arasında en fazla getiriyle ilk sırada yer alan Güney Kore'de Kospi endeksindeki düşüş dikkati çekerken, ABD'deki yapay zeka endişelerinin Asya tarafına yansımaları takip ediliyor.

Öte yandan Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ekonomiyi döviz kuru dalgalanmalarına karşı dayanıklı hale getirme sözü verdi.

8 Şubat'ta yapılacak erken seçim öncesi açıklama yapan Başbakan Sanae Takaichi, "İnsanlar şu anda zayıf yenin kötü olduğunu söylüyor ama ihracat sektörleri için bu büyük bir fırsat. Gıda ya da otomobil satışı olsun, ABD tarifeleri olmasına rağmen, zayıf yen bir tampon görevi gördü. Bu da bize büyük ölçüde yardımcı oldu." dedi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ocak ayı imalat sanayi PMI 51,5 olurken, Çin'de imalat sektörü faaliyetleri ocak ayında beklentilerin bir miktar üzerinde artış kaydetti.

Ülkede ocak ayında RatingDog imalat sanayi PMI 50,3 ile tahminleri aştı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 düştü.

Borsa rekor seviyeden kapandı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazanarak 13.838,29 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,5 azalışla 15.373,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma gününü 43,4980'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 43,5040'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi PMI verilerine ek olarak Almanya'da perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.