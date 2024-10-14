Küresel piyasalar haftaya nasıl başladı?

Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.

ABD'de, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda değişim göstermeyerek öngörülerin altında kalırken, yıllık bazda yüzde 1,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de eylülde aylık bazda yüzde 0,2 artarak tahminlere paralel gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 2,8 ile öngörülerin üzerinde arttı.

Bu gelişmelerle, Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller fiyatlamalara dahil olsa da, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.

Analistler, Fed'in sıkı para politikası duruşunu yumuşatmasının öngörülenden daha uzun bir zamana yayılabileceği endişesine karşın ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimalinin risk algısını törpülediğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı takip edilecek

Avrupa borsalarında cuma günü alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, gözler bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

ECB'nin bu hafta yapacağı para politikası toplantısında faiz indirimlerine devam etmesi beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda üç temel politika faizinin 25 baz puan düşürüleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları aranacağını da ifade etti.

Bölgede açıklanan verilerin resesyon endişelerini beslemeye devam ettiğine dikkati çeken analistler, bu duruma ECB'nin nasıl yaklaşacağının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Çin Maliye Bakanının açıklamaları takip edildi

Asya tarafında ise Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Asya'da gözler hafta sonu Çin Maliye Bakanının yaptığı brifinge çevrilirken, düzenlenen basın toplantısında, "piyasaları canlandırmaya yönelik somut adımların atılmaması" dikkati çekti. Buna karşın, gelecek dönemde piyasaların desteklenmeye devam edileceğinin vurgulanması bölgede risk iştahının güçlü kalmasına yardımcı oldu.

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ve bakanlık yetkilileri, hükümetin kademeli bazı tedbirlerle mevcut politikaların uygulanmasını hızlandıracağını kaydetti.

Bakan Lan, merkezi hükümetin bütçesinde borçlanmaya ve açığı artırmaya "yer olduğuna" dikkati çekse de, büyük ölçekli bir harcama planından söz etmedi.

Ekonomiyi canlandırmak üzere farklı bütçe teşvikleri üzerinde çalıştıklarını belirten Lan, bunların neler ve ne miktarda olduğuna dair detay vermedi.

Bakanlık yetkilileri, yerel yönetimlerin borç problemlerini çözmek üzere daha fazla tahvil çıkarılacağını, borç tavanının yükseltilerek borç takasına olanak sağlanacağını duyurdu.

Analistler, Çinli yetkililerin önümüzdeki haftalarda gerçekleştirecekleri brifinglere odaklanması gerektiğini belirterek, yatırımcıların mali teşvik paketinin büyüklüğü söz konusu olduğunda çok daha sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.

IMF’den Türkiye açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'de yetkililerin kademeli politika ayarlaması çerçevesinde enflasyonun daha da düşmesinin beklendiğini bildirdi.

IMF'den yapılan açıklamada, 27 Eylül'de Türkiye ile 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı belirtildi.

Ekonomik tahminlere de yer verilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3, 2025'te yüzde 2,7, 2026'da yüzde 3,2, 2027'de yüzde 3,4, 2028'de yüzde 3,7 ve 2029'da yüzde 3,9 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.870 ve 8.710 puanın destek, 9.000 ve 9.165 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.