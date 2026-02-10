Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Yapay zeka sektörüne yönelik yüksek harcamalara ilişkin endişelerin azalması, piyasalar üzerindeki baskıyı hafifletirken küresel risk iştahını artırdı. Bu gelişme, teknoloji hisselerinde yükselişleri beraberinde getirdi.

Analistler, endişelerin azalmasına karşın şirketlerin yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler de küresel piyasaları olumlu etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisiyle, cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerini etkileyebileceği öngörülüyor. İş piyasasındaki zayıflamanın faiz indirimlerine daha hızlı bir şekilde yeniden başlanmasına yol açabileceği, öte yandan yüksek enflasyonun faiz indirimlerinin daha uzun süre askıya alınmasına neden olabileceği tahmin ediliyor.

Makroekonomik veriler de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi ocak ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1200 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,3 puan azalışla yüzde 3,1'e indi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, 4,18 seviyesinde dolar endeksi yatay seyirle 96,9 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla altının onsu yüzde 0,9 azalışla 5 bin 33 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 68,6 dolarda seyrediyor.

New York borsası pozitif seyretti.

New York borsasında teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izlendi. Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,5 ve Broadcom'un hisseleri yüzde 3,3 yükselirken, Oracle hisselerindeki yaklaşık yüzde 10 artış dikkati çekti.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,04, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,9 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine ilişkin iyimserlik ve Japonya'da Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Partinin (LDP) erken seçimi tarihi farkla kazanmasıyla artan risk iştahı Avrupa borsalarında da yansıdı.

Bölgedeki gelişmelere bakıldığında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl hedef seviyenin altına gerilemesinin ardından, orta vadede yüzde 2 düzeyinde istikrar kazanmasının beklendiğini bildirdi.

Fransa Merkez Bankası (Banque de France) Başkanı Francois Villeroy de Galhau, görev süresinin dolmasına bir yıldan fazla süre kala, haziran ayı başında görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Öte yandan İngiltere'de "Epstein krizi" sonrası siyasi çalkantı devam ediyor. İngiltere Başbakanlık Genel Sekreteri Morgan McSweeney'nin istifası sonrası İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın İletişim Direktörü Tim Allan da görevinden istifa etti.

İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar, İngiltere Başbakan Keir Starmer'ı istifaya çağırarak, "Dağılan dikkat toparlanmalı, (Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu) Downing Sokağı'ndaki lider değişmeli." ifadesini kullandı.

Ülkedeki siyasi gelişmelerle tahvil piyasasında da satış baskısı artarken, İngiltere'nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,42 ile kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında ocak ayında eksi 1,8 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksinin bu ay 6 puanlık artışla 4,2 puana yükseldi. Piyasanın 1,8 puan artış yönündeki beklentilerini geride bırakan endeks, böylece Temmuz 2025'ten bu yana görülen en yüksek değerine ulaştı.

Öte yandan İngiliz bankası NatWest Group, varlık yönetim şirketi Evelyn Partners'ı 2,7 milyar sterlin (3,68 milyar dolar) işletme değeriyle satın alma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,19 , Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,06 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne düşüşle başladı.

Nikkei 225 endeksi rekor tazelemeye devam ediyor

New York borsasında teknoloji şirketleri öncülüğünde görülen yükselişler Asya piyasalarına da taşınırken, Japonya'daki erken seçimin pozitif etkileri bugün de devam ediyor.

Çin'in bankalardan ABD Hazine tahvillerindeki varlıklarını sınırlamalarını istediği yönündeki haberlerin ardından dolar/yuan paritesi 6,9085'le Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bu tür bir hareketin sermayenin Çin varlıklarına geri dönüşünü hızlandırabileceği ve yuan için temel bir destekleyici unsur sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi 57 bin 960,19 puanla rekor seviyeyi gördü. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksinde yatay bir seyir izleniyor.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Kürsel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kazanarak 13.838,38 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artarak 15.394,00 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 43,5898'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 43,6051'den işlem görüyor.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ile Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nın "Yükselen Piyasalar için Dayanıklılık ve Ekonomik Dönüşüm Yolculuğu" başlıklı kapanış panelinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmaları, hizmet ihracatı ve uygulanan reform programı sayesinde dayanıklılığını koruduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.