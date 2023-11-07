Küresel piyasalar ‘şahin mesaj’larla karıştı

Küresel piyasalarda, dünya ekonomilerinin enflasyon mücadelesinde önemli yol kat etmesi ve olumlu gelen makroekonomik verilerle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında sona geldiği öngörüleriyle risk iştahı yükselirken, Fed yetkilerinden gelen şahin mesajlarla geriledi. Dün açıklamalarda bulunan Fed yetkilileri, piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari fiyat baskılarının azalmasına karşın enflasyonla mücadelelerinde zafer ilan etmek için erken olduğunu ifade etti.

Yatırımcılar temkinli

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktardı.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı açıklamaların önemine dikkati çekerek, iş gücü piyasasında geçen hafta açıklanan verilerin ardından Powell'ın konuşmasındaki tonun varlık fiyatlarını etkileyeceğini bildirdi.

Fed yetkililerinin enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini vurgulaması ve ABD Hazinesi'nin bugün başlayacak tahvil satışları öncesinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan artarak yüzde 4,65'e çıktı.

ABD Hazinesi'nin bugünkü tahvil ihalesinde 3 yıl vadeli ve 48 milyar dolar büyüklüğünde tahvil satması planlanıyor. Yarınki ihalede 10 yıl vadeli 40 milyar dolarlık, perşembe günü ise 30 yıl vadeli 24 milyar dolarlık tahvil satışı yapılması beklenirken, analistler, bu ihalelerde oluşacak tahvil faizlerinin piyasalar üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.