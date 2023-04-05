Küresel piyasalar yön arayışında

Dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktiviteyle birlikte resesyon endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya başladı.

ABD’deki verileri piyasaları hareketlendirdi

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı şubatta bir önceki aya kıyasla 632 bin azalarak 9 milyon 931 bine düştü. Beklentilerin gerisinde kalan açık iş sayısı, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına indi. Ülkede fabrika siparişleri de şubatta yüzde 0,7 düşüşle piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Öte yandan, JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon'ın, ABD'de bankacılık krizinin henüz bitmediği ve etkilerinin gelecek yıllarda hissedilmeye devam edeceği uyarısının ardından bankacılık hisseleri yüzde 1'den fazla değer kaybetti.

Tarım dışı istihdam verisi kritik

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin piyasaların durumuna daha net ışık tutmasının beklendiğini kaydederek, söz konusu verilerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Fed’in faizi sabit bırakabileceği fiyatlanıyor

Dün, iş gücü piyasalarındaki sinyaller ve Dimon'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik tahminler yüzde 58'den yüzde 42'ye indi.

ECB yetkililerinin büyük bölümü de bankanın faiz artışlarında sona yaklaştığını vurgulamaya devam ediyor. Buna göre para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yüzde 90 ihtimalle gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artırması beklenirken, mayıs sonrası için tahminlerde belirsizliğin güç kazandığı görülüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, şubat ayı fabrika siparişleri

10.55 Almanya, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Euro Bölgesi, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

15.15 ABD, mart ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, şubat ayı dış ticaret dengesi

16.45 ABD, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, ISM hizmet sektörü PMI