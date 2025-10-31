  1. Ekonomim
  Küresel piyasalarda bilanço maratonu sürüyor
Küresel piyasalarda bilanço maratonu sürüyor

Küresel piyasalar yoğun bilanço gündemine odaklanmaya gelecek hafta da devam edecek.

Küresel piyasalarda bilanço maratonu sürüyor
Gelecek hafta küresel piyasalar yoğun bilanço gündemine odaklanmaya devam edecek. Hafta sonunda Berkshire Hathaway bilançosu yatırımcıların odağında olacak.

Haftanın ilk gününde öne çıkan bilanço Biontech'ten gelecek. Salı günü AMD, BP ve Pfizer bilançoları izlenecek.

Çarşamba günü ARM, McDonald’s, Novo Nordisk ve Qualcomm finansal sonuçlarını duyuracak. Perşembe günü ise Airbnb ve AstraZeneca bilançoları öne çıkacak. Haftanın son işlem gününde Honda Motor ve KKR sonuçlarını açıklayacak.

