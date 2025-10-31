Küresel piyasalarda bilanço maratonu sürüyor
Küresel piyasalar yoğun bilanço gündemine odaklanmaya gelecek hafta da devam edecek.
Gelecek hafta küresel piyasalar yoğun bilanço gündemine odaklanmaya devam edecek. Hafta sonunda Berkshire Hathaway bilançosu yatırımcıların odağında olacak.
Haftanın ilk gününde öne çıkan bilanço Biontech'ten gelecek. Salı günü AMD, BP ve Pfizer bilançoları izlenecek.
Çarşamba günü ARM, McDonald’s, Novo Nordisk ve Qualcomm finansal sonuçlarını duyuracak. Perşembe günü ise Airbnb ve AstraZeneca bilançoları öne çıkacak. Haftanın son işlem gününde Honda Motor ve KKR sonuçlarını açıklayacak.