Küresel piyasalarda ‘Çin’ risk iştahını artırdı

Batı ekonomilerindeki enflasyon başta olmak üzere makroekonomik veriler, para politikasındaki şahin duruşun ne kadar daha devam edeceğine ilişkin öngörüde bulunmayı zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermeyi sürdürürken, ülkede Conference Board verilerine göre tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentileri yüzde 6,7'den yüzde 6,3'e geriledi.

Analistler, söz konusu gerilemeye karşın ABD'de enflasyon beklentilerinin hala oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, iş gücü piyasalarından gelecek yavaşlama sinyallerinin öneminin günden güne arttığını bildirdi.

Avrupa’da risk algısı artıyor

Avrupa tarafında para piyasalarındaki fiyatlamalar risk algısını artırmaya devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artışlarına 2024'te de devam ederek politika faizini tarihinde ilk kez yüzde 4'e çekeği öngörülürken, tahvil piyasalarındaki satış eğilimi hız kesmiyor.

Analistler, para politikasının geleceğine ilişkin belirsizliklerin son dönemdeki enflasyon verileriyle arttığını kaydederek, bölgede enflasyonunun tekrar yükseliş eğilimine gireceğine yönelik endişelerin söz konusu fiyatlamaları desteklediğini bildirdi.

Bugün Avrupa'da veri takviminin yoğun olduğunu hatırlatan analistler, verilerdeki sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Çin’de PMI salgın öncesi seviyelere döndü

Asya'da bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentileri geride bırakarak, Kovid-19 salgını öncesi seviyeye çıkması pay piyasalarında alışları hızlandırdı.

Analistler, Çin'in Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri kaldırmasının ardından ekonomik aktivitedeki hızlı toparlanmanın büyümeye ilişkin beklentileri de desteklediğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI ile Almanya'da enflasyon ve perakende satışlar, ABD'de ise inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini belirtti.

10.00 Türkiye, şubat ayı imalat sanayi PMI

10.00 Almanya, ocak ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, şubat ayı imalat sanayi PMI ve işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, şubat ayı imalat sanayi PMI

16.00 Almanya, şubat ayı TÜFE

17.45 ABD, şubat ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, şubat ayı ISM imalat sanayi PMI

18.00 ABD, ocak ayı inşaat harcamaları