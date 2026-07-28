Küresel piyasalarda 'çip' ve 'kaldıraç' alarmı: Dr. Nuri Sevgen’den kritik uyarılar

Dr. Sevgen, Güney Kore piyasalarında (KOSPI) yaşanan sert geri çekilmelerin temelinde yatan kaldıraçlı işlem tehlikesine dikkat çekti. Güney Kore'de 13 Temmuz itibarıyla 1,2 milyondan fazla hesaba teminat tamamlama çağrısı geldiğini belirten Dr. Sevgen, yaklaşık her 30-35 kişiden birinin bu durumla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Yatırımcı profilinin ağırlıklı olarak 20'li ve 30'lu yaşlarda olması nedeniyle piyasada büyük dalgalanmaların yaşandığını vurgulayan Dr. Sevgen, "Dünya yeniden bir krize girecekse bu kaldıraç ile girecek gibi görünüyor" uyarısında bulundu.

Çip savaşlarında yeni perde: Çin'in litografi hamlesi

Teknoloji sektöründeki düşüşün sadece yapay zeka beklentileriyle açıklanamayacağını söyleyen Dr. Sevgen, Çinli bellek çipi üreticisi CXMT’nin yerli üretim ultraviyole litografi makinesi üretmeye başladığını duyurmasının piyasalarda paniğe yol açtığını belirtti. Çip üretiminin en kritik aşaması olan litografi teknolojisinin normalde sadece Hollandalı ASML firması tarafından sağlandığını hatırlatan Dr. Sevgen, bu teknolojinin Çin'in eline geçmesinin ABD’nin çip hakimiyeti ve yapay zeka altyapısı için büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Borsa İstanbul’da 13.800 puan sınırı ve endeks yoğunlaşması

BIST 100 endeksindeki teknik görünümü değerlendiren Dr. Sevgen, 13.800 puan seviyesinin kritik bir destek olduğunu, bu seviyenin altında kalınması durumunda 13.500 ve 13.000 puan seviyelerine doğru bir boşluk oluşabileceğini ifade etti. Ayrıca piyasada 7-8 şirketin endeks üzerinde aşırı dominasyon kurduğunu ve toplam fonlardaki 1,3 trilyon liralık hisse senedi takasının yaklaşık 500 milyar lirasının sadece bu şirketlerden oluştuğunu belirterek, bu yoğunlaşmanın sağlıklı bir yapı sunmadığını ve MSI endeksi çerçevesinde düzenlemeler gerektirdiğini savundu.

Şişirilmiş karlar ve ‘Enron’ benzeri riskler

Piyasalardaki mevcut durumu geçmişteki Enron krizine benzeten Dr. Sevgen, şişirilmiş karların ve beklentilerin dünyanın en büyük sorunu haline geldiğini söyledi. Kontrolsüz parayla girilen büyük piyasalarda para çıkışı başladığında ilk olarak varlıkların dolar cinsinden satılacağını ve bunun dolar endeksini yukarı taşıyarak diğer tüm para birimlerine değer kaybettireceğini belirtti. Dr. Sevgen, piyasaların pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve bu temizlik süreci tamamlanmadan risklerin devam edeceğini ekledi.

Petrol ve emtia piyasasında siyasi risk takibi

Petrol fiyatlarında 85 dolar sınırının önemine değinen Dr. Sevgen, 85 doların altındaki seyirlerin olumlu bölgeye geçiş anlamına geleceğini, 82 doların altına inilmesi durumunda ise 70 dolarların yeniden konuşulabileceğini ifade etti. Ancak İran ve Hürmüz Boğazı gibi uluslararası siyasi risklerin her an fiyatları değiştirebileceğini hatırlatan Dr. Sevgen, kaldıraçlı işlemlerin yarattığı ani oynamalar nedeniyle piyasanın felaket senaryolarına açık olduğunu da sözlerine ekledi.