Küresel piyasalarda enflasyon korkusu hortladı: Yön arayışı sürüyor

Hafta sonu OPEC+ ülkelerinin petrol arzında kesintiye gitme kararı alması, varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleye etkisi piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Dünya genelinde enerji şirketlerinin hisse fiyatları önemli yükseliş kaydederken, teknoloji firmalarının hisse senedi fiyatları geriledi.

“Petrol fiyatlarındaki artış enflasyonu düşürme işini zorlaştırdı”

Dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu düşürme işini şimdilik daha da zor bir hale getirdiğini belirterek, bu durumun uzun süreli etkisinin olup olmayacağının henüz bilinemeyeceğini söyledi.

Makroekonomik verilerde yavaşlama sinyali

Öte yandan, açıklanan makroekonomik verilerde ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin işaretler güçlenmeye devam etti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, martta 46,3 ile piyasa beklentilerinin altında kalırken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda yüzde 58 ihtimale 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, son gelişmelerin ardından para piyasalarında bu adımın Banka'nın son faiz artışı olacağı tahmin ediliyor.

Petrol fiyatları sakinleşti

Emtia fiyatları bugün sakin bir seyir izliyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 85,3 dolar, altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 düşüşle 1.979 dolardan işlem görüyor.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdı.

İmalat sanayi PMI, bölge genelinde 50 seviyesinin altındaki seyrini sürdürerek daralmaya işaret ederken, henüz enflasyonla mücadelede sona gelinmemesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "şahin" adımlarına devam edeceği beklentisi fiyatlamaları zorlaştırıyor. Banka'nın, mayıs ve temmuz toplantılarında 25'er baz puan faiz artırması bekleniyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, şubat ayı dış ticaret dengesi

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı ÜFE

14.30 Türkiye, mart ayı reel efektif döviz kuru

14.30 Türkiye, ocak ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz pozisyonu