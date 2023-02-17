Küresel piyasalarda ‘faiz’ endişesi

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları da geçen hafta 194 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden Philadelphia Fed İmalat Endeksi, sektörde daralmanın sürdüğüne işaret ederken, konut başlangıçları da düşüşünü 5'inci aya taşıdı.

Üretici fiyatlarında 7 ayın en hızlı yükselişine işaret eden veriler ve işsizlik başvurularındaki düşüş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına rağmen ekonominin dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Verilerin ardından piyasalarda Fed'in gelecek ayki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine verilen ihtimal yüzde 82'ye gerilese de hala en güçlü seçenek olarak masada duruyor. Bankanın 50 baz puanlık faiz artırımına ise yüzde 18 ihtimal veriliyor.

“Enflasyonda yukarı yönlü riskler sürüyor”

Ocak ayı enflasyon verilerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonda yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirterek, "Fed'in faiz oranını yüzde 5'in üzerine çıkarması ve uzun bir süre o seviyelerde tutması gerek." dedi. Mester ayrıca, faiz artışlarının resesyona neden olabileceğini de söyledi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da Fed'in faiz artışlarının, devam eden ekonomik büyümeye rağmen enflasyondaki yavaşlamayı koruyacağını kaydetti.

“Daha fazla faiz artışı gerekebilir”

Avrupa tarafında, merkez bankası yetkililerinin sıkı para politikalarının süreceğine yönelik yönlendirmelerine karşın şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesi ile pay piyasaları dün pozitif seyrederken, küresel çapta azalan risk iştahı ile endeks vadeli kontratlarında yeni günün satıcılı başladığı görülüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın yıllık raporuna ilişkin Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, enflasyon baskıları karşısında bir sonraki toplantıda faiz oranlarını 50 baz puan daha artırmayı planladıklarını belirtirken, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel de ECB'nin enflasyon beklentilerini istikrara kavuşturmak için kararlı davranması ve daha fazla faiz artışı yapması gerektiğini savundu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

Verilere duyarlılığın artması ile oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini aktaran analistler, yurt içinde ise alınan tedbirlerin piyasalara yansıması ve Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da ÜFE ve Euro Bölgesinde cari dengenin öne çıktığını ifade etti.

10.00 Türkiye, şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 Türkiye, aralık ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, konut satış istatistikleri

10.00 İngiltere, ocak ayı perakende satışlar

10.00 Almanya, ocak ayı ÜFE

12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı cari işlemler dengesi

18.00 ABD, ocak ayı öncü endeks