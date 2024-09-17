Küresel piyasalarda Fed öncesi karışık seyir sürüyor

Fed'in gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.

Ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven son açıklanan verilerden alınan sinyallerle güçlenirken, iş gücü piyasasının beklenilenden hızlı soğuduğuna yönelik endişeler resesyon endişesini beraberinde getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu gelişmelerle 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin güç kazanmaya devam ettiğini kaydederek, Fed'in yarın yüzde 70 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Yarınki para politikası kararlarının yanı sıra, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin de takip edileceğini kaydeden analistler, söz konusu değerlendirmelerin ülkedeki ekonomik gidişat ve gelecekte atılacak adımlara yönelik bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

ABD borsalarında negatif görünüm

Fed'in faiz kararı beklenirken, Elizabeth Warren'ın aralarında bulunduğu 3 Demokrat senatör, ABD ekonomisini korumak için Fed'e faiz oranını 75 baz puan indirme çağrısında bulundu. Demokrat senatörlerin Fed Başkanı Powell'a yönelik kaleme aldığı mektupta, "Fed faiz oranlarını düşürmede çok temkinli davranırsa ekonomimizi gereksiz yere resesyona sürüklenme riskine atacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri, yeni iPhone 16'ya olan talebin beklenenden düşük olduğuna dair haberlerin ardından yüzde 2,8 değer kaybetti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,55 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,52 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Altında hafif gerileme

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,63'le Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyeye inerken, dolar endeksi 100,7'de dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,2 yükselirken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 değer kazancıyla 72,6 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise dün 2.589,70 dolar seviyesini görerek rekor kırmasının ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2.582 dolardan kapandı. Ons altın şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 2.575 dolardan işlem görüyor.

Avrupa’da endişeler karışık görünümü destekledi

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir hâkim olurken, bölge genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler varlığını sürdürüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos dün yaptığı açıklamada, projeksiyonların enflasyonun 2025 sonunda yüzde 2 hedefi civarında seyredeceğini gösterdiğini belirterek, "Faiz oranı kararları konusunda tüm seçenekleri açık tutmak istiyoruz, enflasyonun eylülde düşmesini bekliyoruz ama 4. çeyrekte bir yeniden yükseliş olabilir." dedi.

ECB üyesi Peter Kazimir de dün faiz indirimi için acele etmeye gerek olmadığını görünümün daha net hale gelmesini beklemenin en güvenlisi olduğunu kaydederek, "ECB'nin Ekim ayında faiz indirimine gitmesi için görünümde önemli bir değişiklik gerekli." ifadesini kullandı.

ECB Başekonomisti Philip Lane ise ücret ve karlarla ilgili gelen verilerin beklentilere uygun olduğu vurgulayarak,"Veriler temel senaryomuza uygun gelirse, parasal sıkılaştırmadan kademeli bir çıkış uygun olacak." açıklamasında bulundu.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. İtalya'da FTSE MIB endeksi ise yatay seyirle kapandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni işlem gününe de karışık bir seyirle başladı.

Asya’da piyasalar tatil nedeniyle sakinledi

Asya tarafında yeni işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, Çin ve Güney Kore'de resmî tatil sebebiyle pay piyasalarında işlem gerçekleşmiyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da temmuz ayına ilişkin üçüncül sanayi faaliyet endeksi yüzde 1,4 yükselişle beklentilerin üzerine artış kaydetti.

Dolar/yen paritesi, dün 28 Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez 140 seviyesinin altına gelmesinin ardından 140,6 seviyesinden kapanırken, yeni günde bir önceki kapanışın 0,1 üzerine 140,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler Japon yeninin değer kazanmasının, pay piyasalarındaki risk iştahını törpülediğini belirterek, bu hafta açıklanacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı öncesi bölge borsalarının temkinli bir seyir izlediğini söyledi.

BoJ'un geçtiğimiz ay piyasa beklentilerinin dışında bir faiz artırım kararı aldığını hatırlatan analistler, yatırımcıların perşembe günü açıklanacak BoJ'un faiz kararına odaklandığını söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 yükseldi.

Yurt içi piyasalarda gerileme

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 azalışla 9.577,46 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 yükselişle 34,0393’ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 düşüşle 34,0200 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi ve Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puan seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, ağustos ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

10.00 Türkiye, ağustos ayı konut satış istatistikleri

12.00 Almanya, eylül ayı Zew ekonomik güven endeksi

12.00 Euro Bölgesi, eylül ayı Zew ekonomik güven endeksi

15.30 ABD, ağustos ayı perakende satışlar

16.15 ABD, ağustos ayı sanayi üretimi

16.15 ABD, ağustos ayı kapasite kullanım oranı