Küresel piyasalarda Fed tedirginliği ve tahvil baskısı: Dr. Gözde Sarak'tan kritik değerlendirmeler

Küresel ve yurt içi piyasalar, bu akşam açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde artan tedirginlikle satıcılı ve temkinli bir gün geçirdi. New York Borsası'nda satışların genele yayıldığı bir tablo izlenirken; S&P 500 %0,45, Dow Jones %0,63, teknoloji ağırlıklı Nasdaq %0,78 ve Russell 2000 endeksi günü eksi seviyelerde tamamladı. Dr. Sarak, bu olumsuz tablonun arkasında Fed kararı öncesindeki temkinli duruşun, yükselen tahvil faizlerinin ve Orta Doğu kaynaklı petrol endişelerinin yer aldığını belirtti. Emtia tarafında ise Suudi Arabistan'ın önemli bir petrol hattının bir süre daha kapalı kalabileceği haberleri ve bölgedeki gerilimin sürmesiyle Brent petrolde yeniden yükselişler kaydedildi.

Borsa İstanbul'da bankacılık öncülüğünde düşüş

Borsa İstanbul, dün %2,41 oranında gerileyerek günü 13.892 puandan kapattı. Günün en sert düşüşünü %4,15 kayıpla bankacılık endeksi yaşadı. Dr. Sarak, bankaların hem endeksteki ağırlıklarının yüksekliği hem de küresel faiz baskısına en duyarlı sektör olmaları sebebiyle öne çıktığını vurguladı. Holding endeksinin %2,29, ulaştırma endeksinin %3,79 gerilediğini aktaran Dr. Sarak, teknoloji endeksinin ise %0,31'lik sınırlı bir kayıpla diğer sektörlere nazaran görece daha dayanıklı kaldığını ifade etti. Endeksi ağırlıkları açısından aşağı çeken başlıca hisseler ise BİM, Türk Hava Yolları ve Akbank olarak öne çıktı.

Asya piyasaları ve öne çıkan detaylar

Asya piyasalarında da yönü belirleyecek olan bu akşamki Fed kararı ve 18 Eylül'de açıklanacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararı öncesinde temkinli bekleyiş sürüyor. Dr. Sarak, Asya tarafındaki tabloyu biçimlendiren temel etkenleri detaylandırdı. Amerikan tahvil faizlerinin %5 civarında seyretmesi, geleceğin kârı üzerinden fiyatlanan teknoloji hisselerinin cazibesini azaltarak değerlemeler üzerinde baskı kuruyor. Japonya'da yükselen enerji maliyetleri Merkez Bankası'nın daha sıkı bir para politikasına yöneleceği beklentilerini güçlendirirken, Çinli yatırımcıların yurt dışı varlıklara olan ilgisinin artması ise iç piyasalarına duyulan güvenin halen zayıf kaldığını gösteriyor.

Fed kararına dair muhtemel senaryolar

Piyasaların kilitlendiği Fed kararına ilişkin senaryoları aktaran Dr. Sarak, birinci ve en olası ihtimalin 25 baz puanlık faiz artışı olduğunu dile getirdi. Karar sonrasında dengeli bir iletişim dili kullanılması durumında, bu adım zaten fiyatlandığı için belirsizliğin dağılmasıyla borsalar tarafında rahatlama ve küçük yükselişler görülebileceğini belirtti. İkinci senaryoda ise faiz artışının yanında sıkılaşmanın devam edeceğine dair sert mesajlar verilmesi halinde, piyasada kaygılı bir okuma başlayarak faizlerin yükselmesine ve riskli varlıklar üzerinde baskının artmasına yol açabileceğini ifade etti. Faizlerin sabit tutulması senaryosunun ise ilk anda olumlu görünse de piyasada ‘Fed enflasyonun gerisinde mi kaldı?’ sorusunu akıllara getirerek panik hareketlerine sebep olabileceğine dikkat çekti.

BofA anketi: Fon yöneticilerinin risk algısı değişti

Bank of America (BofA) fon yöneticileri anketini de değerlendiren Dr. Sarak, profesyonel yatırımcıların bir numaralı risk algısının değiştiğini vurguladı. Aylardır gündemde olan yapay zeka balonu endişesinin yerini tahvil getirilerindeki kontrolsüz yükseliş korkusuna bıraktığını aktaran Dr. Sarak, fon yöneticilerinin tahvil ağırlığının 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini kaydetti. ABD 10 yıllık tahvil faizinin %5 seviyesini aşmasının 2007 küresel finans krizinden bu yana ilk kez yaşandığına değinen Dr. Sarak, bu seviyenin sadece psikolojik bir eşik olmayıp kredi kartlarından konut kredilerine kadar tüm borçlanma maliyetlerini doğrudan belirleyen referans bir fiyat olduğunu ifade etti.

Kripto para piyasasında yasal düzenleme engeli

Kripto para piyasasında merakla beklenen Clarity Act yasa tasarısı, ABD Senatosu'ndaki oylamada 60 oya ulaşamayıp 50-49 oy oranında kalarak reddedildi. Dr. Sarak, etik kuralları ve tüketici koruması gibi başlıklardaki uzlaşmazlıklar nedeniyle yasa sürecinin bu yıl için fiilen durduğunu, bu durumun da sektöre büyük kurumsal para girişini zorlaştırdığını söyledi. Karar sonrası Bitcoin'in 76.000 dolar seviyelerine çekildiğini belirten Dr. Sarak, gümüş ile Bitcoin arasındaki fiyat ayrışmasının makro faktörler ve yasa kararına verilen anlık tepkilerden kaynaklandığını dile getirdi. Ayrıca petrol maliyetlerindeki olası aşırı yükselişlerin genel ekonomik kurguyu riske atabileceği uyarısında bulundu.