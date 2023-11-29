Küresel piyasalarda ‘güvercin mesaj’ etkisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlar fiyatlar üzerindeki etkisini artırmayı sürdürürken, piyasalardaki fiyatlamalar ve Fed yetkililerinin açıklamaları risk iştahını beslemeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in yüzde 40 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, bankanın enflasyondaki gidişatı bir süre daha izleyebileceği ihtimali de fiyatlamalara yansırken, ilk faiz indiriminin yüzde 90 ihtimalle haziran toplantısında yapılabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, Fed yetkililerinin şahin tonu gittikçe yumuşamaya devam ediyor.

Fed yetkililerinden ‘güvercin’ mesajlar

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller dün, para politikasının ekonomiyi yavaşlatmak ve enflasyonu yüzde 2'ye geri döndürmek için iyi konumda olduğuna güvendiğini ifade etti.

Ekonomik büyümenin yavaşladığına dair işaretlerden cesaret aldığını dile getiren Waller, enflasyonun birkaç ay daha düşmeye devam etmesi durumunda politika faizinin düşürülebileceğine dair iyi ekonomik argümanlar olacağını kaydetti.

Waller, enflasyonun sürekli olarak düşmesi durumunda faiz oranlarının yüksek kalması konusunda ısrar etmenin bir anlamı olmadığını vurguladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, uygun politika yolunu değerlendirmek için verileri yakından izleyeceğine dikkati çekerek, enflasyonun ilerlemesi durumunda faiz artırımından yana olacağını anlattı.

Bowman, düşük ve istikrarlı enflasyonu teşvik etmek için Fed politika faizinin pandemi öncesine göre daha yüksek bir seviyede olmasının gerekebileceğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de genel olarak enflasyonda iyi bir ilerleme kaydedildiğini, enflasyonun yavaşladığını ancak henüz hedefe ulaşmadığını hatırlattı.

New York Fed Başkanı John Williams da enflasyon baskısında azalma görülmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının bugün de yatırımcıların odağında olacağını kaydederek, ABD'de açıklanacak 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Asya piyasalarında satış baskısı hakim

Asya piyasaları yeni günde negatif bir seyir izlerken, bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin artması satış baskısını destekliyor.

Çin'in en büyük yemek sipariş platformu Meituan'ın büyümeye ilişkin endişelerini açıklamasının ardından bölgede teknoloji hisseleri düşüş eğiliminde hareket ediyor.