Küresel piyasalarda kritik bekleyiş: Uzmanından borsa, petrol, dolar ve altın analizi

Anadolu Yatırım Araştırma Yönetmen Yardımcısı Ecrin Şark, Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki son iki günlük düşüşü, geçen haftaki yaklaşık %2,5'lik güçlü yükselişin ardından gelen doğal bir kar realizasyonu olarak gördüğünü belirtti. Endeksin günü %0,19 düşüşle 14.473 puandan tamamladığını hatırlatan Şark, pazartesi günü fonlama maliyetindeki düşüşün piyasada hızlı fiyatlandığını ve endeksin açılışta 14.637 puanı test ettikten sonra kazançlarını geri vererek 14.501 seviyesinde kapandığını aktardı. Salı günü de 197 milyar liralık yüksek işlem hacmiyle realizasyonun devam ettiğini söyleyen Şark, 14.600 bölgesinin uzun süredir aşılamayan güçlü bir direnç olduğunu ve endeksin buraya her yaklaştığında satışlarla karşılaştığını ifade etti.

Endeksin seansta en düşük 14.341 puana kadar gerilediğini ancak kapanışı 14.473 seviyesinden yaparak gün içi dipten yaklaşık 130 puan toparlandığını kaydeden Şark, bu durumun aşağıda alıcının hala devrede olduğunu gösterdiğini vurguladı. Sektörel bazda bankacılığın %0,3 kayıpla neredeyse yatay, holdinglerin ise %1,2 düşüşle kapandığını belirten Şark, en sert kaybın petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle %4,4 oranında kimya, petrol ve plastik sektöründe yaşandığına dikkat çekti. Teknik seviyelere değinen Şark, yukarıda dün test edilen 14.540 direncinin aşılması durumunda sırasıyla 14.600 - 14.700 bandının ve ardından eski zirvelerin hedeflenebileceğini belirtti. Aşağıda ise 14.400 ile 14.300 bandının önemli destekler olduğunu ifade eden Şark, 14.300 seviyesi üzerinde kalındığı sürece bu hareketin sadece bir düzeltme olarak değerlendirileceğini, kırılması durumunda ise geri çekilmenin 14.100 bölgesine kadar derinleşebileceğini kaydetti.

Brent petroldeki sert düşüş kalıcı bir normalleşme mi?

İki haftalık yükseliş trendinin ardından Brent petrolde %5'in üzerinde sert bir satış yaşandığını ve fiyatın günü 85,79 dolardan kapattığını ifade eden Ecrin Şark, düşüşün arkasında birkaç temel gelişme olduğunu açıkladı. ABD'nin İran'a yönelik yaptırım paketinin piyasanın beklediği kadar sert olmaması ve İran petrol arzının aniden kesilemeyeceği yönündeki beklentilerin yukarı yönlü pozisyonların çözülmesini hızlandırdığını belirtti. Ayrıca ABD ile Kanada arasındaki tarife geriliminin talep endişelerini artırdığını, İran ile Umman arasındaki Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme ve geçici koridor projesinin de trafiğin normale dönme ihtimalini doğurarak fiyatları baskıladığını aktardı.

Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki normalleşme beklentilerine ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Şark, koridorun sadece 7 mil genişliğinde olduğunu ve giriş-çıkışların bir kısmının hala İran karasularından geçtiğini söyledi. Tanker el koyma tehditleri ve Kızıldeniz'deki saldırılar gibi jeopolitik risklerin sürdüğünü belirten Şark, petroldeki bu geri çekilmeyi kalıcı bir normalleşmeden ziyade jeopolitik risk priminin bir kısmının geri verilmesi olarak yorumladı. Teknik olarak Brent petrolün 5, 22, 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalarının altında seyrettiğini kaydeden Şark, yukarıda 86,29 - 86,45 direnç bandının, aşağıda ise 200 günlük ortalamanın geçtiği 83,11 dolar seviyesinin kritik destek olarak takip edileceğini belirtti.

ABD borç yükü dolar endeksini baskılıyor

Dolar endeksinin (DXY) haftalardır dip seviyelerinde sıkışarak mayıs ayından bu yana en düşük bölgelerde seyrettiğini belirten Ecrin Şark, endeksin 98,91 seviyesinden kapandığını ve dar bir bantta hareket ettiğini aktardı. Şark, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,75 ile Ocak 2025'ten, 30 yıllık faizlerin ise %5,34 ile 2020'den bu yana en yüksek seviyelerde olmasına rağmen doların zayıf kalmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Normal şartlarda yüksek faizin doları güçlendirmesi gerektiğini belirten analist, piyasanın şu anda ABD'nin mali görünümünü ciddi şekilde sorguladığını vurguladı.

ABD'nin toplam kamu borcunun tarihte ilk kez 40 trilyon doları aşmasının bu tartışmaları büyüttüğünü belirten Şark, yatırımcıların ABD tahvili taşımak için daha yüksek getiri talep ederken dolarda pozisyon azalttıklarını söyledi. ABD Hazinesi'nin uzun vadeli faizleri baskılamak amacıyla geri alımları iki katına çıkarma hamlesinin de faizlerde kalıcı bir düşüş yaratamadığını ifade eden Şark, piyasaların bugün açıklanacak Temmuz Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisine, yarın başlayacak Jackson Hole sempozyumuna ve cuma günü Fed Başkanı Vors'un yapacağı konuşmaya odaklandığını aktardı. Teknik olarak görünümün zayıf olduğunu söyleyen Şark, yukarıda 99,18 - 99,22 direnç bandı aşılmadığı sürece tepkilerin sınırlı kalacağını, aşağıda ise 98,52 desteğinin kırılması durumunda 97,63 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Ons altında rekor sonrası kısa vadeli soluklanma

Son iki seansta zirve seviyelerden gelen satışlara rağmen ons altında ana yönün yukarı olmaya devam ettiğini belirten Ecrin Şark, altının ağustos ayında %15'e yakın yükselerek 4697 dolar ile rekor seviyeleri test ettiğini hatırlattı. Dün test edilen 4697 dolar seviyesinin ardından gelen kar satışlarıyla ons altının bugün 4630 dolara kadar geri çekildiğini ve 4649 dolar civarında dengelendiğini belirten Şark, kısa vadeli ivme kaybına rağmen ETF fonlarına girişlerin ve Çin'den gelen güçlü fiziki talebin altını desteklemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Aşırı alım (RSI) bölgesindeki seyir nedeniyle teknik olarak kısa vadeli bir soluklanmanın normal karşılanması gerektiğini aktaran Şark, ons altının yönü üzerinde de ABD'den gelecek olan kişisel tüketim harcamaları verisi ve cuma günkü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın konuşmasının belirleyici olacağını söyledi. Teknik açıdan 4630 - 4606 bandının en önemli ilk destek bölgesi olduğunu belirten Şark, bu seviye üzerinde kalındığı sürece yükseliş trendinin korunacağını; yukarıda ise 4697 dolar direncinin üzerinde bir günlük kapanış gerçekleşmesi durumunda uzun vadede 4865 dolar seviyesinin hedef haline geleceğini öngördü.