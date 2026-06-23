Küresel piyasalarda likidite alarmı: Dr. Nuri Sevgen’den kritik ‘volatilite’ uyarısı

Piyasalardaki genel havayı ‘tatsız bir başlangıç’ olarak nitelendiren Dr. Sevgen, küresel çapta ciddi bir likidite sorunu yaşandığını ifade etti. ABD tahvil faizlerindeki yükselişe ve dolar endeksindeki hareketliliğe dikkat çeken Dr. Sevgen, yatırımcıların borçlarını ödemek için varlıklardan kaçışa geçtiğini belirtti. Bu durumun teknoloji hisselerinden emtiaya kadar geniş bir yelpazede satış baskısı yarattığını söyleyen Dr. Sevgen, "Paranın maliyeti artıyor, bu da piyasaların sevdiği bir durum değil" dedi.

Altın ve parasal sistemde ‘Doğu-Batı’ savaşı

Altın fiyatlarındaki gerilemeyi Fed’in faiz artırma olasılığına ve likidite ihtiyacına bağlayan Dr. Sevgen, buna rağmen merkez bankalarının altın alımlarının sürdüğüne dikkat çekti. Çin ve Polonya gibi ülkelerin rezervlerini artırmasını stratejik bir hamle olarak gören Dr. Sevgen, parasal sistem üzerinde Batı ile Doğu arasında bir savaş yaşandığını ifade etti. Batı’nın kripto varlıklar ve stabil coinler üzerinden bir sistem kurmaya çalıştığını belirten Dr. Sevgen, altının uzun vadede varlık değerini korumak için önemini sürdüreceğini vurguladı.

Borsa İstanbul’da 14.600 puan kritik eşik

Borsa İstanbul'daki teknik seviyeleri de değerlendiren Dr. Sevgen, 14.600 puanın üzerinde tutunmanın kritik olduğunu belirtti. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 14.250-14.300 bölgesine kadar bir geri çekilme potansiyeli olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, yukarı yönlü hareketlerde ise 15.000 ve 15.200 dirençlerinin önemli olduğunu söyledi. Dr. Sevgen ayrıca, Haziran sonu itibarıyla vade geçişlerinin (rollover) piyasada yatay veya hafif aşağı yönlü bir baskı oluşturabileceğini hatırlattı.

Piyasa güvenliği ve MSI düzenlemeleri

MSI Türkiye’nin uyarıları ve SPK’nın yeni düzenlemelerine de değinen Dr. Sevgen, piyasa güvenliğinin tesis edilmesinin önemine vurgu yaptı. Özellikle 'pay repo' işlemleri üzerinden yapılan piyasa hareketlerinin kendisini endişelendirdiğini belirten Dr. Sevgen, bu tür işlemlerin likidite sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı. Yatırımcının güveninin sarsılması durumunda piyasadan çekilebileceğini belirten Dr. Sevgen, düzenlemelerin bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Yatırımcıya ‘sabır ve uzun vade’ tavsiyesi

Bireysel portföy yönetimi konusundaki görüşlerini de paylaşan Dr. Sevgen, özellikle Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden uzun vadeli yatırımı desteklediğini belirtti. Dr. Sevgen, kendi stratejisinde %50 değerli metaller ve %50 güçlü grupların (Koç Grubu, İş Bankası gibi) yüksek temettü veren hisselerine yer verdiğini açıklayarak, piyasalardaki kısa vadeli dalgalanmalara karşı soğukkanlı olunması gerektiğini ifade etti.