Küresel piyasalarda 'nakit' fırtınası: Dr. Nuri Sevgen’den altın, dolar ve borsa değerlendirmesi

Piyasalarda gözlemlenen satış baskısını değerlendiren Dr. Sevgen, yatırımcıların son birkaç gündür yoğun bir şekilde dolara dönüş hareketi içerisinde olduğunu ifade etti. Bu durumun borsa yatırım fonlarında (ETF), özellikle altın ve gümüş fonlarında ciddi satışlara yol açtığını belirten Dr. Sevgen, ‘margin call’ olarak adlandırılan teminat tamamlama çağrılarının nakit ihtiyacını artırdığını söyledi. Varlıkların satılarak dolara geçilmesiyle birlikte, elde kalan nakit paranın alternatif maliyet yaratmaması adına kısa süreliğine faize ve tahvillere yönlendirildiğini, bunun da tahvil faizlerinde düşüşe neden olduğunu açıkladı.

Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki hareketlilik

Dr. Sevgen, dolar endeksinin yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesi olan 102 seviyesine ulaştığını vurgulayarak, bu hareketin insanların panik halinde diğer varlıklardan dolara geçişinin bir sonucu olduğunu belirtti. Amerika’nın 10 ve 30 yıllık tahvil faizlerindeki sert düşüşü de bu nakit akışına bağlayan Dr. Sevgen, tahvilin değerinin artarken faizinin düştüğü bu sürecin ‘güvenli limana geçiş’ mantığıyla işlediğini dile getirdi.

Değerli metallerde ‘temizlik harekatı’

Altın ve gümüşteki fiyat hareketlerini ‘temizleme harekatı’ olarak nitelendiren Dr. Sevgen, büyük fiyat hareketleri başlamadan önce piyasadaki fazla pozisyonların bu şekilde tasfiye edildiğini söyledi. Altında psikolojik destek seviyesi olan 4.000 doların altına sarkıldığını ifade eden Dr. Sevgen, 3.900 ve 3.850 dolar seviyelerinin kritik destek bölgeleri olduğunu belirtti. Gümüş için ise "yaramaz çocuk" benzetmesini yapan Dr. Sevgen, gümüşün yükselirken de düşerken de çok sert hareket ettiğini, teknik olarak 54 dolar seviyesinin önemli bir dip maliyet bölgesi olduğunu vurguladı.

ABD siyaseti, Fed ve manipülasyon uyarıları

Piyasalardaki dezenformasyona dikkat çeken Dr. Sevgen, Bank of America’nın (BofA) "Fed bu yıl üç faiz artırımı yapacak" şeklindeki analizlerini inandırıcı bulmadığını, bu tür haberlerin küçük yatırımcıyı ‘pistten almak’ için yapılmış manipülasyonlar olabileceğini belirtti. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni döneminde sözlü yönlendirme döneminin bittiğini ve belirsizliğin arttığını ifade eden Dr. Sevgen, bu durumun piyasalarda dalgalanma yaratmaya devam edeceğini ancak temmuz ayının daha sakin geçmesini beklediğini söyledi.

Trump’ın F35 açıklamaları ve Borsa İstanbul

Donald Trump’ın Türkiye ve F35’ler hakkındaki pozitif açıklamalarının piyasaya etkisini değerlendiren Dr. Sevgen, bu tür açıklamaların tek başına yeterli olmadığını, nihai kararın Kongre’den çıkması gerektiğini hatırlattı. S400 konusundaki belirsizliklerin sürdüğünü belirten Dr. Sevgen, piyasaların emin olmadığı haberlere hızlı reaksiyon vermediğini, bu nedenle BIST 30 hisselerinin bu gelişmeyi henüz fiyatlamadığını söyledi.

BIST 100 ve endeks seviyeleri

Borsa İstanbul’un teknik görünümüne de değinen Dr. Sevgen, endekste 14.600 seviyesinin kuvvetli bir direnç, 14.300 seviyesinin ise önemli bir destek olduğunu ifade etti. 21 günlük üstsel ortalamanın geçtiği 14.275 seviyesinin üzerinde tutunulmasının yukarı yönlü potansiyeli koruyacağını belirten Dr. Sevgen, yurt dışındaki toparlanma emareleri ve valör avantajıyla birlikte endeksin yeniden 14.600’e doğru bir atak yapabileceğini öngördü.