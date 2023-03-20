Küresel piyasalarda ‘tedirgin’ bekleyiş

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde hafta sonu yoğun mesai yaşanırken, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.

İsviçre Merkez Bankası'nın konuyla ilgili açıklamasında, UBS'nin Credit Suisse'i satın almasını desteklemek için 100 milyar franklık likidite sağlanacağı aktarıldı.

Merkez bankaları koordineli çalışacak

Öte yandan Fed ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı duyuruldu.

Açıklamada ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları swap hatlarının etkinliğini artırmak için halihazırda 7 gün vadeli işlemlerinin sıklığını haftalıktan günlüğe çıkarma konusunda anlaştığı bildirildi.

Analistler, UBS'in Credit Suisse'i satın almasına karşın piyasalarda tedirginliğin devam etiğine dikkati çekerek, UBS'in kredi risk priminin söz konusu satın almanın ardından yaklaşık 50 baz puan yükseldiğini dile getirdi.

Fed’in faiz kararı önemli olacak

Bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin bugün yakından takip edileceğini bildiren analistler, çarşamba günkü Fed toplantısı öncesi artan belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 40 ihtimalle faiz artırmayacağının, yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışına gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Fed'in nihai faiz oranını yüzde 5 seviyesinde belirleyeceğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını aktaran analistler, söz konusu durumda bankacılık krizinin ABD'de küçük ve orta ölçekli bankalara sıçrayabileceği endişesinin etkili olduğunu belirtti.

Analistler, piyasalardaki belirsizliklerin yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdiğini kaydederek, bu durumun tahvil faizlerini baskılamayı sürdürdüğünü söyledi.

Avrupa'da bankacılık sektörüne ilişkin endişeler güçlü

Analistler, bir tarafında Credit Suisse olan işlemler nedeniyle Avrupa'da bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin güçlü kaldığını belirterek, konuya ilişkin haber akışının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Buna göre, önemli İngiliz bankalarından HSBC'nin Hong Kong borsasında işlem gören hisselerinde günlük düşüş yüzde 6'ya ulaştı.

Çin Merkez Bankası (PBoC) bugünkü açıklamasında 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranını değiştirmediğini duyururken, analistler, bu durumun hükümetin ekonomiyi desteklemeyi sürdüreceği şeklinde yorumlandığını ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, şubat ayı yurt dışı ÜFE

10.00 Almanya, şubat ayı ÜFE

13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı dış ticaret dengesi