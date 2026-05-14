Küresel piyasalarda temkinli hava güçlenmeye devam ediyor

Fed’in 29 Nisan’daki toplantısında politika faizini sabit bırakması piyasalarda sürpriz olarak değerlendirilmedi. Ancak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne işaret etti. Özellikle Orta Doğu’daki savaşın enerji fiyatları ve enflasyon üzerindeki etkisi, piyasalarda risk algısını yeniden ön plana çıkarırken, yatırımcıların faiz indirim beklentilerini daha ileri tarihlere ötelediği görülüyor.

Küresel piyasalarda son dönemde oluşan fiyatlama davranışı da bu tabloyu destekliyor. Jeopolitik gelişmelerin doğrudan etkisinden çok, bu gelişmelerin enerji maliyetleri ve enflasyon üzerindeki yansımaları yatırımcı kararlarında belirleyici rol oynuyor. Özellikle ABD tahvil faizlerinde görülen hareketlilik ve doların güçlü görünümü, piyasalarda temkinli yaklaşımın korunduğunu ortaya koyuyor.

“En net mesaj, faiz indirimi konusunda acele edilmeyeceği”

Slayz Yatırım Holding CEO’su John Nevzat Erdem, Fed’in son kararı ve küresel piyasalardaki mevcut dengeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Fed’in politika faizini sabit tutması piyasa açısından sürpriz olmadı. Ancak karar sonrası verilen mesajlar, faiz indirimi konusunda aceleci olunmayacağını net şekilde ortaya koydu. Enflasyon hâlâ hedef seviyelerin üzerinde seyrederken, özellikle enerji fiyatları ve jeopolitik riskler fiyat istikrarı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenle Fed’in mevcut dönemde temkinli tutumunu koruması oldukça doğal bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Bugün piyasalarda asıl tartışılan konu faiz indiriminin gelip gelmeyeceği değil, bu sürecin ne kadar ötelenebileceği. Orta Doğu’daki savaşın enerji maliyetleri üzerindeki etkisi, enflasyon beklentilerini yukarı taşırken Fed’in hareket alanını da doğrudan sınırlandırıyor. Özellikle ABD tahvil faizlerinde gördüğümüz yukarı yönlü hareket, yatırımcıların enflasyon riskini yeniden daha güçlü şekilde fiyatladığını gösteriyor.”

Teknoloji hisseleri piyasayı desteklemeyi sürdürüyor

Fed kararının ardından ABD borsalarında özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif görünüm korunurken, piyasalardaki kırılgan yapı da devam ediyor. Yapay zekâ yatırımları ve büyük teknoloji şirketlerinin güçlü finansal sonuçları risk iştahını desteklemeyi sürdürürken, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

John Nevzat Erdem’e göre mevcut tablo, piyasalarda kontrollü bir iyimserliğin fiyatlandığını gösteriyor:

“ABD borsalarına baktığımızda özellikle teknoloji tarafında güçlü bir hikâye fiyatlanmaya devam ediyor. Yapay zekâ yatırımları ve büyük teknoloji şirketlerinin bilanço performansları piyasaya destek veriyor. Ancak bu iyimserliğin oldukça hassas bir zeminde ilerlediğini de görmek gerekiyor. Petrol fiyatlarında yaşanabilecek yeni yükselişler ya da jeopolitik tansiyonun yeniden artması, piyasalardaki risk iştahını kısa sürede değiştirebilir.

Enerji fiyatlarının yüksek seyrini koruması yalnızca enflasyon açısından değil, küresel büyüme tarafında da baskı yaratıyor. Özellikle enerji ithalatçısı ekonomiler açısından maliyet baskısının arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle önümüzdeki süreçte piyasaların yönünü belirleyecek en kritik başlıklardan biri yine enerji fiyatları olmaya devam edecek.”

Mevcut veriler, küresel piyasaların yalnızca ekonomik göstergelerle değil, jeopolitik gelişmelerin makroekonomik etkileriyle birlikte şekillendiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle yatırımcılar açısından önümüzdeki dönemde yalnızca merkez bankalarının kararlarını değil, bu kararları etkileyen enerji, enflasyon ve jeopolitik risk dinamiklerini birlikte okumak kritik önem taşıyor.