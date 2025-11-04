  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Küresel piyasalarda yükseliş sürecek mi? İşte Standard Chartered'ın tahmini
Takip Et

Küresel piyasalarda yükseliş sürecek mi? İşte Standard Chartered'ın tahmini

Standard Chartered, küresel hisse senetlerinde yapıcı görüşünü koruyor. Banka, yüksek değerlemeler ve ABD işgücü piyasasındaki yumuşama işaretlerine rağmen güç dengesinin yıl sonuna kadar daha fazla getiriyi desteklediğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Küresel piyasalarda yükseliş sürecek mi? İşte Standard Chartered'ın tahmini
Takip Et

Standard Chartered, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli niceliksel modellerin küresel hisse senetleri için yükseliş yönlü kaldığını belirtti. "Uzun vadeli hisse-tahvil modeli, iyileşen değerlemeler, piyasa derinliği ve destekleyici temeller görünümü net şekilde yukarı tutuyor" yorumu yaptı.

Banka, güçlü kurumsal karlılık ve büyüme momentumunun desteklediği ABD ile politika gevşemesi ve daha zayıf doların desteklediği Japonya hariç Asya için ağırlık artır pozisyon aldığını vurguladı.

Dolar endeksi 3 ay sonra 100 seviyesinin üzerindeDolar endeksi 3 ay sonra 100 seviyesinin üzerindeFinans

 

Finans
Dolar endeksi 3 ay sonra 100 seviyesinin üzerinde
Dolar endeksi 3 ay sonra 100 seviyesinin üzerinde
Asya borsaları negatif seyrediyor
Asya borsaları negatif seyrediyor
UBS, küresel borsalar için iyimser
UBS, küresel borsalar için iyimser
Goldman Sachs ve Bank of America, Japonya’da döviz müdahalesi beklemiyor
Goldman Sachs ve Bank of America, Japonya’da döviz müdahalesi beklemiyor
Küresel piyasaları ABD 'karıştırıyor'!
Küresel piyasaları ABD 'karıştırıyor'!
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Kasım 2025 dolar - Euro fiyatları)