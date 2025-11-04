Küresel piyasalarda yükseliş sürecek mi? İşte Standard Chartered'ın tahmini

Standard Chartered, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli niceliksel modellerin küresel hisse senetleri için yükseliş yönlü kaldığını belirtti. "Uzun vadeli hisse-tahvil modeli, iyileşen değerlemeler, piyasa derinliği ve destekleyici temeller görünümü net şekilde yukarı tutuyor" yorumu yaptı.

Banka, güçlü kurumsal karlılık ve büyüme momentumunun desteklediği ABD ile politika gevşemesi ve daha zayıf doların desteklediği Japonya hariç Asya için ağırlık artır pozisyon aldığını vurguladı.