Küresel piyasalardaki toparlanma eğilimi devam ediyor

Küresel piyasalardaki toparlanma eğilimi, merkez bankalarının yetkililerinden gelen "güvercin" mesajların etkileriyle devam ediyor.

Küresel piyasalarda, pazartesi günü görülen tarihi satış baskısının etkileri törpülenirken, bunda merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamalarının büyük payı bulunuyor.

Analistler, Fed ve BoJ yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, pazartesi yaptığı açıklamada, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin beklenenden zayıf olmasına karşın resesyona benzemediğini ifade etmişti.

Kararları alırken ekonominin seyrine ilişkin ileriye dönük olacaklarını aktaran Goolsbee, Bankanın gelecek toplantısına kadar daha birçok verinin geleceğini kaydetmişti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida da bugün yaptığı açıklamada, mali piyasalarda keskin dalgalanmaların yaşandığını belirterek, “Mali piyasalar istikrarsızken faiz oranlarını yükseltmeyeceğiz.” dedi.

Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, Fed'in faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.

ABD'de ekonomik verilerin üçüncü çeyrekte hala güçlü bir ekonomik büyümeye işaret etmesi resesyon endişelerinin azalmasında etkili oldu. Buna göre, Atlanta Fed 3. çeyreğe ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,5'ten, yüzde 2,9'a çıkardı.

Bu gelişmelerle, pazartesi günü 3,66 ile Haziran 2023'ten beri en düşük seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3,92 seviyelerine çıktı.

Altının onsu yüzde 0,1 azalışla 2 bin 389 dolar seviyelerinde seyrederken, dolar endeksi ise 102 seviyelerinden 103 seviyelerinin üzerine çıktı.

VIX Endeksi de pazartesi günü 4 yılın zirvesi 65,7’ye çıkmasının ardından 27,71’e kadar geriledi.

Dün kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,76, S&P 500 endeksi yüzde 1,04, Nasdaq endeksi de yüzde 0,98 artış gösterdi. ABD'de endeks vadeli kontratlarda da bugün pozitif bir seyir görülüyor.

Asya borsaları pozitif seyretti

Asya borsalarında da BoJ Başkan Yardımcısı Uchida'nın açıklamalarının ardından bugün pozitif bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,19 yükselişle günü 35.089 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,83 değer kazancıyla 2.568 puandan tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 artışla 16.850 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 yükselişle 2.870 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 79.160 puanda bulunuyor.

Açıklamaların ardından yendeki değer kaybı hızlanırken, dolar/yen paritesi bugün yüzde 1,7 artışla 146,9 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

New York borsası ve Asya borsasındaki yükselişler Avrupa borsalarına da taşındı.

Şu sıralarda, Almanya'da DAX 40 endeksi dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 17.418 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksinde ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,7 civarında yükselmiş durumda.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de şu dakikalarda yüzde 1'lik artışla 9.981 seviyelerinde seyrediyor.