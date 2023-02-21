Küresel piyasaların gözü Fed tutanaklarında

Dünya genelinde güçlenen enflasyon endişeleri merkez bankalarının şahin politikalarını ne kadar sürdüreceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

ABD'de bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi ve Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Powell, Fed tutanaklarını işaret etmişti

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ay başında gelecek dönem para politikası için toplantı tutanaklarını işaret ettiğine dikkati çekerek, yarın yayımlanacak tutanaklardaki sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Güçlenen enflasyon endişelerinin tahvil piyasalarında satış baskısına neden olduğunu ve resesyon fiyatlamalarının güç kaybettiğini aktaran analistler, ABD'nin 3 aylık hazine bonosu getirisi ile 10 yıllık tahvil arasındaki farkın 95 baz puanla 6 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye indiğini hatırlattı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bankanın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 55 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağının öngörüldüğünü ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle güçlenen dolar endeksinin emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu aktaran analistler, benzer şekilde piyasalarda yükselen faiz oranlarının teknoloji sektörü başta olmak üzere faize duyarlı şirket hisselerini olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Biden’dan sürpriz ziyaret

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, ABD Başkanı Joe Biden'ın sürpriz Ukrayna ziyareti dikkatleri tekrar Rusya-Ukrayna savaşına çevirdi.

Biden, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini kaydederek, hafta içinde bazı kişi ve şirketlere karşı ek yaptırımlar açıklayacaklarını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin yanı sıra ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

10.00 Türkiye, şubat ayı finansal hizmetler güven endeksi

11.30 Almanya, şubat ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, şubat ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

13.00 Almanya, şubat ayı ZEW ekonomik görünüm endeksleri

17.45 ABD, şubat ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

18.00 ABD, ocak ayı ikinci el konut satışları