  3. Küresel rüzgar altının hızını kesti: İşte 16 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Küresel rüzgar altının hızını kesti: İşte 16 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 16 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Küresel rüzgar altının hızını kesti: İşte 16 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Gram altın güne 6.395 TL seviyesinden, ons altın ise 4.595 dolar düzeyinden başladı.

ABD’de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında kalması, Fed’e yönelik gevşeme beklentilerinin zayıflaması ve ABD Başkanı Trump’ın İran meselesinde daha ılımlı bir tutum sergilemesiyle birlikte altındaki yükseliş ivmesi yavaşladı. Buna karşın gram altın, haftayı yaklaşık yüzde 2,5 oranında değer kazanarak kapatmaya hazırlanıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 16 Ocak 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.394,62 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.635,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.269,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 42.211,52 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.376,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 105.852,50 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.597,79 dolar

