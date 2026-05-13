Küresel satış baskısına meydan okuyan uzay ivmesi: Voyager Technologies hisselerinde pozitif ayrışma

ABD makro cephesinden gelen ve beklentileri aşan nisan ayı üretici enflasyonu (ÜFE) verileri, Federal Rezerv’in (Fed) faiz indirim takvimine dair endişeleri artırarak genel piyasayı baskı altına aldı. New York Borsası’ndaki endekslerin tamamında satıcılı bir seyrin hakim olduğu işlem gününde, faize duyarlı büyüme hisseleri genel olarak geriledi. Ancak uzay altyapısı ve savunma sanayisi odaklı Voyager Technologies hisseleri, bu olumsuz makroekonomik atmosfere ve küresel satış baskısına meydan okuyarak piyasadan belirgin şekilde pozitif ayrışmayı başardı. Yatırımcıların makro riskler yerine şirketin operasyonel büyüme ivmesine odaklanması, hisse fiyatlarındaki yükselişin ana motoru oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu anlaşması ve sözleşme ivmesi

Hisselerdeki yukarı yönlü hareketin en sıcak ve doğrudan tetikleyicisi, şirketin imzaladığı son stratejik sözleşme oldu. Voyager Technologies, Uluslararası Uzay İstasyonu kapsamında gerçekleştirilecek olan yeni ‘Exobiosphere’ projesi için ticari bir anlaşmaya imza attığını duyurdu. NASA ile olan uzun vadeli ortaklık zincirine eklenen bu yeni halka, şirketin ticari biyoteknoloji araştırmaları ve alçak Dünya yörüngesindeki ticari altyapı faaliyetlerindeki öncü rolünü pekiştirdi. Resmi haber ağları üzerinden duyurulan bu anlaşma, küresel fonların şirketin gelecekteki nakit akışlarına yönelik büyüme projeksiyonlarını yukarı yönlü revize etmelerini sağladı.

İlk çeyrek bilançosunun getirdiği güçlü rezervasyon desteği

Şirketin hisselerini destekleyen bir diğer önemli unsur ise kısa süre önce açıklanan 2026 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarının piyasada devam eden olumlu yansımalarıdır. Voyager Technologies, ilk çeyrek raporunda net zarar açıklamış olsa da yatırımcılar karlılık rakamlarından ziyade operasyonel büyüme gücüne odaklandı. Şirket, nisan ayı sonu itibarıyla sipariş birikiminin yıllık bazda yüzde 54 artarak 275,3 milyon dolarlık rekor bir seviyeye ulaştığını bildirdi. 45 milyon dolarlık güçlü yeni çeyreklik rezervasyon performansı ve yönetimin 2026 tam yıl hasılat beklentisini yukarı yönlü revize etmesi, bugünkü seansta alıcıların elini güçlendiren en somut finansal dayanak oldu.

Güçlü al konsensüsü ve hedef fiyatlar

Şirketin uzun vadeli büyüme stratejisi, Wall Street yatırım raporlarında ve model portföylerde de karşılık bulmaya devam ediyor. Uluslararası finansal veri platformlarında yer alan konsensüs raporlarına göre, aracı kurumlar Voyager Technologies için ‘Güçlü Al’ tavsiyesini koruyor. Hisse için belirlenen 12 aylık ortalama hedef fiyat, mevcut piyasa işlem seviyesinin oldukça üzerinde bulunuyor. Şirketin Anduril ile uzay tabanlı önleyiciler üzerine yaptığı ortaklık ve Raytheon ile SM-3 füze programı kapsamında yürüttüğü projeler, savunma harcamalarının arttığı bu küresel konjonktürde hisseye yönelik kurumsal talebi canlı tutuyor.