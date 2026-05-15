Küresel tahvil faizlerinde sert yükseliş: Siyasi risk ve bütçe endişesi faizleri zirveye taşıdı

Küresel tahvil piyasalarında yükselen faizler, yatırımcıların yalnızca enflasyon ve enerji maliyetlerini değil, aynı zamanda siyasi riskleri ve artabilecek kamu harcamalarını da fiyatladığına işaret ediyor.

Birleşik Krallık’ta tahvil piyasasında satış baskısı derinleşirken, 10 yıllık devlet tahvili (gilt) faizleri yüzde 5,14 seviyesine yükselerek 2008 küresel finans krizinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Daha çarpıcı hareket ise uzun vadeli tahvillerde yaşandı. 30 yıllık İngiltere tahvil faizi yüzde 5,86’ya çıkarak 1998’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa ve ABD’de zirveler

Benzer bir tablo Avrupa ve ABD tahvil piyasalarında da görülüyor. Almanya’da 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,13 seviyesine yükselerek 2011’den bu yana en yüksek düzeylerine ulaştı.

ABD’de ise 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,1’i aşarak son bir yılın zirvesini gördü.

Analistler, tahvil piyasalarındaki bu hareketin yatırımcıların daha yüksek enflasyon, artan kamu borçlanması ve uzun süre yüksek kalabilecek faiz oranları beklentisini aynı anda fiyatladığını belirtiyor.

İngiltere’de İşçi Partisi’ndeki liderlik tartışmaları

İngiltere’deki yükselişte, Orta Doğu kaynaklı enerji maliyetleri ve yüksek enflasyonun yanı sıra İşçi Partisi içindeki liderlik tartışmaları etkili oldu.

Özellikle Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham’ın parlamentoya girerek Başbakan Keir Starmer’a liderlik yarışında meydan okuyabileceği yönündeki sinyaller piyasada dikkat çekti.

Kamu harcamalarını önceleyen ekonomik yaklaşımıyla bilinen Burnham’ın geçmişte yaptığı “ülke tahvil piyasalarına mahkûm kaldı” açıklamaları da yeniden gündeme geldi.

Piyasalar, Burnham’ın olası liderliğinde kamu harcamalarının artabileceği ve bunun daha yüksek tahvil ihracıyla finanse edileceği endişesini fiyatlıyor. Özellikle savunma harcamalarının mali kurallar dışında tutulmasına yönelik öneriler, bütçe disiplininin bozulabileceği kaygısını güçlendirdi.