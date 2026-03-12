Küresel tahvillerde petrol etkisi: 2026 kazanımlarını sildi

Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkması, enflasyonun yeniden hız kazanabileceğine ilişkin kaygıları derinleştirerek küresel tahvil piyasalarında geniş çaplı bir satış dalgasını beraberinde getirdi. Bu gelişme sonucunda küresel tahviller, 2026 yılı başından bu yana elde ettikleri tüm kazanımları yitirdi.

Goldman Sachs ekonomistleri Manuel Abecasis ve David Mericle, "daha yüksek bir enflasyon seyrinin Fed'in yakın vadede faiz indirimine başlamasını güçleştireceğini" belirterek bir sonraki faiz indirimi için öngördükleri tarihi Haziran'dan Eylül'e erteledi.

Küresel devlet tahvillerini ve yatırım yapılabilir seviyedeki kurumsal tahvilleri ayrı ayrı izleyen endeksler de 2026 yılında eksi bölgeye geriledi. Sabit getirili menkul kıymetlerdeki bu kayıplar, enflasyon baskılarının merkez bankalarının para politikasını gevşetme sürecini zorlaştırmaya devam ettiğine işaret ediyor.