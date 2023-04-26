Küreselde yarım asra yaklaşan tecrübesi bulunan ve ülkemizde 2012 tarihinden itibaren faaliyet gösteren PhillipCapital, finansal okuryazarlığın artırılması ve piyasalara yönelik yeni bir bakış açısı sağlanması amacıyla diğer faaliyetlerine ek olarak 29 Nisan 2023 Cumartesi günü Borsa İstanbul Yerleşkesi’nde genele açık geniş katılımlı bir konferans düzenliyor.

“Küreselde ve Yerelde Makro Ekonomik Gelişmeler ve Piyasalara Dair Beklentiler” üst başlığı altında Yurtiçi Piyasalar Müdürü Gülay ŞAHİN’in moderatörlüğünde gerçekleşecek konferansta, PhillipCapital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz’ın karşılama konuşmasının ardından Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU global ekonomideki ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri ve geleceğe yönelik tahminlerini paylaşacak.

İkinci bölümde ise Eğitim ve Araştırma Direktörü Ercan GÖÇMEN ile Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir DOĞAN başta Borsa İstanbul için yılın geri kalanına yönelik beklentileri, sektör ve hisse seçimleri ile finansal piyasalara yönelik beklentilerine yer verecek. Son bölümde ise katılımcılardan gelecek sorular cevaplanacak.

Konferansa katılan tüm yatırımcılarımıza 3 ay süre ile Foreks Trader FX Plus Karma Paket (Hisse ve VIOP Anlık Data) kullanımı ücretsiz bir şekilde sunulacaktır.

Katılım için kayıt yapılması gerekmektedir. Kayıt için buraya tıklayabilirsiniz.