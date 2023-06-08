Kurlarda rekor serisi sürüyor: Doların yeni zirvesi 23,46 TL

İSTANBUL / EKONOMİ

Yurt içi piyasada, yeni kabinenin açıklanmasından sonra volatil seyir dördüncü günde de sürüyor. Döviz kurları ve gram altın, dünkü işlemlerde yüzde 7'nin üzerinde değer kazanırken; yeni güne de rekor seviyeden başladı. Borsa İstanbul ise, negatif bir seyir izlerken; bankacılık endeksi pozitif ayrışıyor.

Piyasalar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e eşlik edecek ekonomi kadrolarında yer alacak isimleri ve uygulamada neler yapılacağını takip edecek.

Dolarda yeni zirve

Dolar/TL, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 23,16 TL seviyesinde hareket ederken, güne zirve seviyesini yenileyerek başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasada rekor seviyesini 23,4690 TL'ye taşıdı. Dolar, saat 09.42 itibarıyla yüzde 0,41 artışla 23,3452 TL'de bulundu.

Euro da rekor serisine devam ediyor. Euro, sığ piyasada 25,5720 TL'ye kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 1,59 oranında primle 25,3416 TL'de hareket ediyor.

Borsada negatif seyir

Borsa İstanbul, dün 5608 puana kadar yükselerek 5 ayın zirvesini test ederken, yeni güne negatif bir başlangıç yaptı. Borsa, açılışta yüzde 0,20 oranında düşüşle 5549 puandan bulunurken; bankacılık endeksi ise yüzde 0,18 kayıpla 4930 puanda hareket etti.

BIST 100 endeksi, 5530 - 5585 bant aralığında işlem görürken; tarihi zirvesine yaklaşıyor. Endeks, saat 10.19 itibarıyla yüzde 0,47 oranında düşüşle 5537 puanda bulundu.

Bankacılık endeksi ise, pozitif ayrışıyor. Endeks, şu dakikalarda yüzde 2,11 oranında yükselişle 5048 puanda hareket ediyor.

Gram altına 'dolar' desteği

Altının gram fiyatı, ons altındaki ve dolarTL'deki yükselişin desteğiyle primli seyrini sürdürüyor. Gram altın, dünkü işlemlerde tarihi zirvesini 1469 TL'ye yükseltirken, bugünkü işlemlerde en yüksek 1465 TL'yi gördü. Ons altının ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 09.52 itibarıyla yüzde 0,69 oranında artışla 1460 TL'de alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,29 oranında yükselişle 1945 dolarda işlem görüyor.