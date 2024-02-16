Kuveyt Türk'ten 27 milyar lira net kâr

Kuveyt Türk, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Kuveyt Türk'ün toplanan fon büyüklüğü 2022 yılına göre yüzde 68 artışla 508 milyar lira olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 70 artarak 335 milyar liraya yükseldi.

Kuveyt Türk'ün dış ticaret finansmanı yüzde 32 artışla 2,4 milyar doları aşarken, 2023'te dış ticaret işlem hacmi 22 milyar doları geçti. Kuveyt Türk, 2023'te net karını ise 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 89 artırarak 27 milyar liraya çıkardı. Öz varlıklarını 47 milyar liraya, aktif büyüklüğünü ise 668 milyar liraya ulaştıran banka, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10'uncu sıradaki yerini korudu.

Kuveyt Türk, reel ekonomiye nakdi ve gayri nakdi fon kullandırımlar aracılığıyla 397 milyar lira destek sağlarken, 2023'te kullandırılan fon büyümesi yüzde 70 düzeyinde gerçekleşti. Cari hesabın, toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 48 seviyesine gelirken, yıllıklandırılmış ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 69 düzeyinde gerçekleşti. Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 25 seviyesine ulaştı.

“22 milyar dolar dış ticaret işlem hacmine ulaştık”

Rakamları değerlendiren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, seçimler, makro ihtiyati tedbirler ve regülasyonların belirleyici olduğu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Kuveyt Türk olarak yenilikçi ve ilham veren çalışmalar yaparak, değişen ve dönüşen dünyada hem ülkemizin hem de katılım finansın gelişimine verdiğimiz katkıyı bu zorlu dönemde de sürdürmeye devam ettik. Üretime, ihracata ve yatırıma öncelik vererek reel ekonomiyi desteklemeyi artan bir ivmeyle sürdürüyoruz." dedi.

Dış ticaretin finansmanında yüzde 32 artış kaydettiklerine dikkat çeken Uyan, "Yıl sonu itibarıyla 22 milyar dolar dış ticaret işlem hacmine ulaştık. İhracat finansmanımızla hem ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkıda bulunuyor hem de yabancı para kaynağımızı etkin biçimde değerlendirerek bilanço risklerimizi azaltıyoruz." açıklamasında bulundu.

"2025 yılı hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerliyoruz"

Müşterilerin ilk tercih ettikleri finansal çözüm ortağı olmayı önemsediklerini belirten Uyan, devamında şunları kaydetti: “Daha katılımcı ve kapsayıcı olan yeni stratejilerimiz doğrultusunda kurumumuzun 2025 yılı hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerliyoruz. Sağlam sermaye ve likidite yapımızla, yüksek aktif kalitemizle, dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla, sürekli gelişim odaklı müşteri hizmet modelimizle, teknoloji alanında devam eden yatırımlarımızla, insanı merkeze alan dijital dönüşüm çalışmalarımızla, yurt içi ve yurt dışındaki güçlü iştirak ağımızla 2024'te de Türkiye'de örnek ve öncü adımlar atmaya ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam etmekteyiz."