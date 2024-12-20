Kuveyttürk Yatırım Genel Müdürü Ortaköy: SPK’da onay bekleyen 50 halka arz dosyası var

Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Selman Ortaköy, Sermaye Piyasası Kurulu’nda bekleyen sayısı 50’ye yakın halka arz dosyası olduğunu belirterek 2025 yılında piyasaların uygun olmasına bağlı olarak daha fazla halka arz görülebileceğini söyledi. Ortaköy ayrıca Kuveyt Türk Yatırım’ın katılım esaslı model portföy oluşturduklarını aynı zamanda Körfez bölgesinde de yatırımcılara yatırım imkanı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kuveyt Türk’ün iştiraki olarak Kuveyt Türk Yatırım kuruldu. Düzenlenen basın toplantısında Ortaköy, Türkiye’nin katılım esaslı ilk ve tek yatırım şirketi olduklarını belirterek “Kuveyt Türk Katılım Bankası, müşterilerine 360 derece finansal çözümler sunma vizyonuyla yatırım menkul değerler şirketini kurdu. Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın 30 yılı aşkın birikimiyle inşa ettiği güven odaklı ilişki yönetimini, müşteri odaklı yaklaşımını, inovasyon ve değer odaklı çalışan gücünü yatırım evrenine taşıyoruz. Köklü değerleri rehber edinerek, kendimizi hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize yenilikçi ve katılım finans ilkelerine uygun çözümler sunan, dinamik bir finansal hizmet sağlayıcısı olarak konumlandırıyoruz. Biliyoruz ki yatırım, yalnızca finansal kazanç değil; aynı zamanda değer yaratma ve geleceği inşa etme fırsatıdır” dedi.

Ortaköy’ün verdiği bilgiye göre Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 11 Temmuz 2024 tarihinde faaliyet iznini alan Kuveyt Türk Yatırım, bireysel müşterileri için hisse senedi işlemlerine aracılık, portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve piyasa analizleri alanlarında güvenilir bir partner olmayı hedefliyor.