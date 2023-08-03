Lider futbol kulüpleri yatırımcısını sevindiremedi

Küresel piyasalarda temmuz ayında genel olarak pozitif bir seyir izlenmesine karşın dünyanın önde gelen futbol kulüplerinde dalgalı bir seyir görüldü.

Merkez bankalarının parasal sıkılaştırma adımları, jeopolitik risklerin sürmesi enflasyon-resesyon endişeleri küresel piyasalardaki etkisini sürdürüyor.

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri yılın yarısında başarılı bir performans sergilemesine karşın temmuz ayında borsalarda istenileni veremedi ve yatırımcısını memnun edemedi.

Temmuz ayında yatırımcısına Manchester United yüzde 9,1, Borussia Dortmund yüzde 0,1, Juventus yüzde 0,3, Ajax yüzde 5,6, Benfica yüzde 2,2 kaybettirdi.

Bu dönemde, borsalarda Porto yüzde 7,3, Sporting CP yüzde 9,1, Lazio yüzde 1 kazandırırken, Celtic'in hisse performansında yatay bir seyir görüldü.

Manchester United Adidas ile iyileştirilmiş şartlarda forma ve giyim anlaşmasını 10 yıllığına yeniledi.

Futbol kulübünden yapılan kısa açıklamada yatırımcılara yeni anlaşmanın Haziran 2035'e kadar devam edeceği ve minimum 900 milyon sterlin nakit garantisi olduğunu duyuruldu.

Manchester United hisseleri, bir önceki ay kulübün Katarlı iş insanı Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani'ye yaklaşık 6,3 milyar dolara satıldığına ilişkin haberlerin ardından bir önceki ay kayda değer bir yükseliş kaydetmişti.

Manchester United Adidas'la anlaşmasını yenilemesine karşın hissesindeki değer kaybı dikkati çekti.

Analistler, Porto'nun gelirini makul bir hızla artırdığı için son zamanlarda hisse senedi piyasalarında iyi bir iş çıkardığını belirtti.

UEFA, geçen yıl imzalanan uzlaşma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle İtalyan ekibi Juventus'u Avrupa Konferans Ligi'nden ihraç etmesi sonrasında hisselerinde düşüş görüldü.

Futbol kulüpleri yılın 7 ayında iyi bir performans gösterdi

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri yılın 7 ayında ise yatırımcısını sevindirerek iyi bir performans sergiledi.

Bu dönemde, yatırımcısına Portekiz Kupasının sahibi Porto yüzde 33, Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 2. sırada tamamlayan Borussia Dortmund yüzde 16,4, İskoçya Liginde şampiyonluğu ilan eden Celtic yüzde 16,6, Juventus yüzde 8,1, Ajax yüzde 1,4, Sporting CP yüzde 6,3, Lazio yüzde 2,9 kazandırdı.

Yılın 7 ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına Manchester United yüzde 5,1, Benfica yüzde 10 kaybettirdi.