Likidite senedi ihalesine 98 milyar TL teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir ay vadeli likidite senedi ihalesinde 98 milyar 359 milyon TL teklif gelirken, kabul edilen tutar 48 milyar 170,6 milyon TL oldu.

TCMB'nin 50 milyar TL tutarında TRM060525T15 ISIN kodlu kağıt için açtığı ihale sonuçlandı.

İhalede basit faiz minimum %46,50, ortalama %47,80 ve maksimum %47,95 seviyesinde oluştu.

Bileşik faiz minimum %57,87, ortalama %59,86 ve maksimum %60,10 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 96.330 TL, ortalama faiz 96.341 TL ve maksimum fiyat 96.437 TL oldu.