Londra'da FTSE 100 endeksi rekor tazeledi

Sterlinin zayıflaması da uluslararası gelir elde eden şirketlerin kazançlarını artırarak yükselişe destek verdi.

Sağlık sektörü hisseleri yüzde 2 artarak FTSE 100’e en büyük katkıyı sağladı. İlaç devi GSK, özel HIV ve kanser ilaçlarındaki güçlü satışların ardından 2025 satış ve kâr tahminlerini yükseltti; hisseleri yüzde 3,3 değerlendi.

Perakende devi Next’in hisseleri ise sekiz ay içinde dördüncü kez yıllık bazdoa kar tahminini artırmasının ardından yüzde 7,5 yükselerek rekor seviyeye çıktı.

Perakende sektörü endeksi yüzde 3 arttı. Hargreaves Lansdown hisse fonları başkanı Steve Clayton, “Next, uluslararası faaliyetlerinde kârlı satışları artıran dijital pazarlama yatırımlarının kendi kendini besleyen bir döngüsünden yararlanıyor” dedi.

Piyasaların odağı şimdi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Yatırımcılar 25 baz puanlık bir indirim bekliyor ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarını yakından izleyecek.