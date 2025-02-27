Londra’da tarihi gong: Türkiye Varlık Fonu’nun 1 milyar dolarlık rekor sukuk ihracı

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Ekim 2024'te 750 milyon dolar ve ek tertiple Ocak 2025'te 250 milyon olmak üzere toplam 1 milyar dolar tutarlı uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk sukuk ihracını kutlamak amacıyla, Londra Borsası'nda (LSE) gong töreni düzenlendi.

Törene, TVF Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, LSE'nin üst düzey yöneticileri ile sukuk işleminde yer alan bankalar ve diğer kuruluşların temsilcileri katıldı.

Tören, TVF'nin İstanbul Finans Merkezi projesi için fonlama portföyünü çeşitlendirmek adına, geçen yıl ekimde uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 750 milyon dolar tutarındaki 5 yıl 3 ay vadeli sukuk ihracını kutlamak amacıyla düzenlendi.

Bu başarılı ihracı takiben, uluslararası yatırımcıların işleme ve TVF'ye yoğun ilgisi devam etti. Ocak 2025'te aynı vadeyle 250 milyon dolar tutarında ek bir sukuk ihraç edildi.

Tören, bugün LSE'de Globalturk Capital tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılacağı Türkiye ve Çevresinde Özel Sermaye Yatırımları 2025 Görünümü Konferansı'nın öncesinde gerçekleştirildi.

TVF'nin sukuk ihracına rekor talep gelmişti

TVF, geçen yıl 14-16 Ekim'de Londra'daki yatırımcı turunun ardından sukuk ihracı için talep toplama sürecinde büyük ilgiyle karşılanmıştı.

Fonun başarılı şekilde tamamladığı sukuk ihracına 7 milyar dolara yakın talep gelmişti.

Yatırımcılardan gelen 14 kata yakın talep çarpanı, sukuk ihraç tarihinde rekor olarak kayıtlara girerken, sukuk ihracında getiri oranı yüzde 6,95 olarak gerçekleşmişti.

Söz konusu sukuk ihracıyla TVF, Hazine ve katılım bankalarının dışında uluslararası piyasalarda sukuk ihracı gerçekleştiren ilk Türk kuruluşu olmuştu.

Sukuk işlemini Emirates NBD Capital, J. P. Morgan ve Standard Chartered bankaları koordine etmişti.