Maçkolik borsada işlem görmeye başladı
Maçkolik hissesi, bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da MACKO koduyla işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri açılışta tavan fiyata ulaştı.
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Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. Baz fiyat hisse başına 38 TL olurken; maksimum emir değer ise 1 milyon TL olarak açıklandı.
Hisseler açılışta tavan oldu
Açılış fiyatı 38 TL olarak belirlenen Maçkolik’in hisseleri, Borsa İstanbul’un açılmasıyla işlem görmeye başladı ve açılışta tavan fiyatı olan 41,80 TL’ye ulaştı.