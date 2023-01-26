Maçkolik borsada işlem görmeye başladı

Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı. Baz fiyat hisse başına 38 TL olurken; maksimum emir değer ise 1 milyon TL olarak açıklandı.

Hisseler açılışta tavan oldu

Açılış fiyatı 38 TL olarak belirlenen Maçkolik’in hisseleri, Borsa İstanbul’un açılmasıyla işlem görmeye başladı ve açılışta tavan fiyatı olan 41,80 TL’ye ulaştı.