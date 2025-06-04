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Mahfi Hoca’dan dolandırıcılık uyarısı!

Mahfi Eğilmez, sosyal medya dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Yatırım tavsiyesi veriyormuş gibi adına açılan sahte hesaplara karşı uyarıda bulunan Eğilmez, “Bunlar dolandırıcı, lütfen dikkatli olun” dedi.

Haber Merkezi
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Mahfi Hoca’dan dolandırıcılık uyarısı!
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İktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medyada adına açılan kötü niyetli hesaplar için uyarıda bulundu.

Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yatırım tavsiyesi vermediğini belirtirken, şunları söyledi:

“Sanki yatırım tavsiyesi veriyormuşum gibi sosyal medyada adıma birtakım paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor. Sevgili dostlar defalarca yazdım ama bir daha yazayım ben yatırım tavsiyesi vermiyorum, böyle hesaplarım yok. Bunlar dolandırıcı, lütfen dikkatli olun.”

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