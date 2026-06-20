Makro sıkılaşma döneminde endekslerin yeni denge arayışı

Küresel ölçekte majör merkez bankalarının enflasyonu düşürmek amacıyla uyguladığı şahin politikalar, finansal varlık fiyatlamalarında yeni bir dengelenme süreci başlatıyor. Faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde korunacağı beklentisi, hisse senedi piyasalarından sermaye çıkışlarını tetikleyen en büyük faktör haline geliyor. Geçmişteki ucuz para döneminin kapanması şirketlerin özsermaye maliyetlerini yukarı çekerken, bu durum risk primlerinin de yeniden hesaplanmasını zorunlu kılıyor. Büyük yatırım fonları portföylerindeki riskli varlık ağırlığını azaltırken, paralarını devlet tahvili ve para piyasası fonları gibi likit araçlara yönlendiriyor. Yaşanan bu kurumsal sermaye göçü, endekslerin aşağı yönlü trendini doğrudan besliyor.

Borçlanma maliyetleri şirket bilançolarını baskılıyor

Para otoritelerinin peş peşe gelen faiz artırım döngüleri, reel sektör şirketlerinin üzerinde doğrudan bir borç yükü oluşturuyor. Kredi marjlarının yükselmesiyle birlikte finansmana erişim maliyeti artan kurumsal yapıların net karlılıkları ve serbest nakit akışları baskı altına giriyor. Özellikle gelecekteki nakit akışlarına göre fiyatlanan teknoloji ve yüksek kaldıraçlı büyüme şirketleri, yükselen faizler nedeniyle piyasa değerlerinde en fazla daralma yaşayan sektörlerin başında geliyor. Sanayi üretim endekslerindeki yavaşlama ve talep tarafındaki daralma şirket bilançolarına ciro kaybı olarak yansırken, bu tablo hisse senedi piyasalarındaki geri çekilmeyi kalıcı hale getiriyor.

Risksiz getiri oranları portföy tercihlerini değiştiriyor

Para politikasındaki sıkı duruşun finansal piyasalardaki en belirgin sonucu, risksiz getiri oranlarının tarihsel ortalamaların üzerine çıkması oluyor. Gösterge tahvil faizlerinin ve vadeli mevduatların sunduğu getirilerin yükselmesi, borsanın taşıdığı yüksek volatilite riskini arka plana itiyor. Yatırımcılar, piyasada oluşabilecek ani risklerden kaçınmak adına sermayesini borsadan çekerek risksiz sabit getirili varlıklara kaydırıyor. Piyasa derinliğinde likidite açığına yol açan bu kurumsal sermaye göçü, borsa endekslerinin makroekonomik temelde destek bulmasını zorlaştıran en önemli bariyer olmaya devam ediyor.

Kurumsal fonların savunma stratejileri ve beklentiler

Yüksek faiz ortamında kurumsal portföy yönetim süreçlerinde de önemli strateji değişiklikleri öne çıkıyor. Riskli varlıklar yerine nakit zengini savunma sektörlerine ağırlık verilirken, teknik göstergelerin ayı piyasasına işaret ettiği görülüyor. Likidite daralmasının sürdüğü bu dönemde, para politikalarında net bir gevşeme adımı gelmeden borsalarda kalıcı bir dipten dönüşün zor olduğu ve volatilitenin bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. Küresel endekslerde istikrar sağlanması için makroekonomik verilerin yumuşaması bekleniyor.