Matriks ile Marmara Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. ile Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi arasında öğrencilerin dijital finans alanında bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir iş birliği protokolü imzaladı.

İmzalanan protokol kapsamında, Marmara Üniversitesi öğrencilerine “Dijital Finans Uygulamaları” dersi müfredata dahil edilecek. Bu ders aracılığıyla öğrencilerin finansal okuryazarlığının artırılması, dijital finans araçları hakkında uygulamalı bilgi edinmeleri ve özellikle Matriks programını verimli şekilde kullanabilmeleri hedefleniyor.

Program, bir akademik dönem boyunca sınav haftaları hariç tüm haftaları kapsayacak şekilde yürütülecek. Ders içerikleri, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ve Matriks Eğitim Ekibi tarafından hazırlanacak ve sunulacak. Gerekli görülen konularda alanında uzman isimler de programa dahil edilecek.

Ders kapsamında kullanılacak Matriks yazılımı öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak. Program süresince öğrencilere finansal piyasaların işleyişine ilişkin uygulamalı bilgiler aktarılacak. Ders sonunda başarılı olan öğrencilere Matriks tarafından katılım sertifikası verilecek.

Marmara Üniversitesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Onur Erişen, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ve Matriks Dijital Pazarlama Müdürü Hülya Aslım’ın da katıldığı törende, protokol Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Eser ile Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar tarafından imzalandı.

Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülkemizin köklü ve öncü üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi ile böyle bir iş birliği gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu bölümün kıymetli öğrencilerinin gelişimine katkı sağlayacak olmamızın yanı sıra onlarla birlikte kendimizi yenileyebileceğimiz ve bizim için öğretici bir süreç oluşturabilmekten heyecan duyuyoruz. Marmara Üniversitesi ile iş birliğimizi yeni projelerle geliştirmeyi de diliyoruz.” dedi.

Cem Tutar açıklamasında, “Bu vesileyle başta Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Eser olmak üzere, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova’ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu iş birliğinin ülkemizin finansal okuryazarlık düzeyinin gelişimi açısından önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Mezunların kariyer yolculuklarına katkıda bulunmasını diliyoruz.” dedi.

Önümüzdeki dönemde de finansal okuryazarlık alanındaki çalışmaları üniversiteler ve öğrencilerle birlikte sürdüreceklerini belirten Tutar, bu alandaki faaliyetleri geliştirerek ve genişleterek devam ettirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.