Matriks yüksek frekanslı işlemler için yeni piyasa yapıcılık platformunu kullanıma sundu

Türkiye'nin önde gelen finansal veri ve analiz platformu Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS), yüksek frekanslı işlem (HFT) ve piyasa yapıcılık teknolojilerinde yeni nesil platformunu devreye aldı. Platformun en dikkat çekici yeniliği 200 nanosaniyenin altında tick-to-trade gecikme hedefi sunan Full FPGA mimarisi oldu.

Aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, trading firmaları ve kurumsal yatırımcılara yönelik geliştirilen “Matriks HFT ve Piyasa Yapıcılık Platformu”, ultra düşük gecikmeli işlem altyapısı, gelişmiş risk kontrol sistemleri ve çoklu algoritma yönetim yetenekleriyle sermaye piyasalarında hız odaklı standart oluşturmayı hedefliyor.

Gecikme, ultra düşük seviyeye iniyor

Matriks’in yeni platformunda öne çıkan Full FPGA mimarisi, işlem süreçlerini donanım seviyesinde optimize ederek ultra düşük gecikme avantajı sağlıyor. Test aşamasındaki yapı, 200 nanosaniyenin altında tick-to-trade gecikme hedefiyle Türkiye sermaye piyasalarında bugüne kadar geliştirilen en ileri işlem yapılarından biri olarak konumlanıyor.

Piyasa verisinin işlenmesi, karar mekanizmasının çalıştırılması ve emrin iletilmesi süreçlerini minimum gecikmeyle gerçekleştiren bu mimari, özellikle yüksek frekanslı arbitraj ve piyasa yapıcılık stratejileri için kritik öneme sahip hız avantajı, kurumlara rekabetçi işlem kapasitesi sunuyor.

Üç farklı alternatif

Matriks HFT ürün ailesi, kurumların altyapı ve performans ihtiyaçlarına göre üç farklı çözüm alternatifiyle sunuluyor:

- Full Software mimarisi ile yaklaşık 3 mikrosaniye tick-to-trade gecikmesi,

- Hybrid mimarisi ile yaklaşık 2 mikrosaniye tick-to-trade gecikmesi,

- Full FPGA mimarisi ile 200 nanosaniyenin altında tick-to-trade gecikmesi.

Her üç çözümde de gelişmiş risk kontrol mekanizmaları, optimize edilmiş kullanıcı ekranları, piyasa dinamiklerine uygun algoritma havuzu ve ihtiyaç duyulan tüm alt modüller entegre şekilde yer alıyor. “Tak-çalıştır” yaklaşımıyla geliştirilen platform, kurumların operasyonel yükünü azaltırken hızlı devreye alma avantajı sunuyor.

Platform kapsamında; SSF, Calendar Spread, Index, ETF, Triangle ve Options algoritmaları hem arbitraj hem de piyasa yapıcılık faaliyetleri için hazır olarak sunuluyor.

Çoklu algoritma çalıştırma kapasitesi sayesinde kullanıcılar aynı anda farklı stratejileri yönetebilirken, FPGA destekli yapı yüksek işlem yoğunluğu altında sürdürülebilir performans sağlıyor.

“İşlem teknolojilerinin gelişimine önemli katkı sağlayacak”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Matriks Genel Müdürü Arkın Şengönül, Türkiye’de algoritmik işlem teknolojilerinin gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, “Özellikle Full FPGA mimarimiz ile kurumlara dünya standartlarında ultra düşük gecikmeli işlem altyapısı sunmayı hedefliyoruz. Matriks HFT Platformu, Türkiye sermaye piyasalarında yüksek performanslı işlem teknolojilerinin gelişimine önemli katkı sağlayacak.” dedi.

Sermaye piyasalarında hız, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik artık kritik bir rekabet unsuru haline geldiğine dikkat çeken Arkın Şengönül, Matriks HFT ve Piyasa Yapıcılık Platformu ile kurumların yüksek performanslı işlem altyapısına erişimini kolaylaştırdığını vurgulayarak, “İleri seviye algoritma teknolojilerini regülasyonlarla uyumlu bir yapıda sunuyoruz. Farklı hız ihtiyaçlarına cevap veren mimarimiz ve hazır algoritma havuzumuz sayesinde kullanıcılarımıza güçlü ve ölçeklenebilir bir işlem deneyimi sağlıyoruz.” diye konuştu.